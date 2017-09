Heute in Wien: 17.9.17

Tagestipps 17 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Wir verstehen wenn ihr den Sonntag einfach nur auch dem Sofa verbringen wollt. Allerdings wird euch das bei dem, was Wien heute alles zu bieten hat, relativ schwer fallen …

Very British

Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Torten so üppig und zuckersüß, Bagels und Sandwiches, Scones und außerdem: Tea Time! Aber auch das Frühstück der Insel ist allseits bekannt und manchmal muss ein deftiges English Breakfast mit Baked Beans und Sausages einfach sein. Und wenn britisches Essen auch den Ruf hat, etwas eigen zu sein. Spätestens nach einem Besuch im Little Britain ist man felsenfest davon überzeugt, das eigen doch eigentlich eh sehr gut ist!

Cafe Little Britain

Wo Engerthstraße 249, 1020 Wien

Wann 9:00 – 18:00 Uhr

An die Gabeln fertig los!

Eine Veranstaltung wo an jeder Ecke eine Käsefondue steht und jeder Besucher mit einer Gabel bewaffnet ist klingt doch ziemlich verlockend, oder? Dann nichts wie hin zu Wiens 1. Käse Fondue Battle. Begleitet wird der Käsespaß von herrlichen Weinen, wunderbar passenden Tees und Gin Tonic.

Cheese! Fondue Battle

Wo ViennaBallhaus, Berggasse 5, 1090 Wien

Wann 15:15 – 21:00 Uhr

Wieviel 11,- Euro

Live dabei beim Streetlife Festival

Beim Vienna Streetlife Festival geht es heiß zu! Musik, Streetart, Streetsport, Streetdance und ein Urban Space Market. Mehr ist eigentlich nicht zu sagen. Das genaue Programm findet ihr auf folgender Homepage:

Streetlife Festival 2017

Wo Babenbergerstraße, 1010 Wien

Wann 10:00 – 17:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Schnuppern und Tanzen

Heute haben zahlreiche Tanzschule ihren Tag der offenen Tür. So zum Beispiel auch die Tanzschule Rueff, wo kostenlose Schnuppereinheiten belegt werden können. An der Bar sorgen Cocktails und kleine Snacks für den notwendigen Schwung.

Tag der offenen Tür in der Tanzschule Rueff

Wo Tanzschule Rueff, Friedrich-Schmidt-Platz 4, 1080 Wien

Wann 16:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

