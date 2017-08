Heute in Wien: 17.8.17

Tagestipps 17 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Besser könnte man einen Donnerstag im Sommer nicht verbringen: Gestartet wird mit Sport, dann wird gefeiert, gewandert und nochmal gefeiert!

Burger und Klettern

In der Kletterhalle in der Erzherzog Karl Straße erwartet euch heute ein besonderes Special: Für alle Klettermaxe und -mäxinnen gibt es einen gratis Burger solange der Vorrat reicht. Natürlich auch Veggies! Also Sport und Essen an einem Ort – herrlich!

Burger Festl

Wo Kletterhalle Wien, Erzherzog Karl Straße 108, 1220 Wien

Wann 16:00 – 24:00 Uhr

Wieviel 13,- Euro (Ermäßigung möglich)

Turnhallen-Fest

Ein Sommerfest in unglaublich cooler Atmosphäre steigt heute in Rudolfsheim. Die Turnhalle im brick-5 wird als Veranstaltungsort belebt. Auf dem Programm stehen ein Klavier-Konzert, eine Jukebox, süße Überraschungen und Bier. Einlass ist ab 17:00 Uhr, Konzert beginnt um 19:00 Uhr und ab 22:00 steigt die Party!

Turnhallen-Fest im brick-5

Wo brick-5, Fünfhausgasse 5, 1150 Wien

Wann 17:00 – 2:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Kräutermagier-Ausbildung

Essbare Wildkräuter, Wildgemüse in Theorie und Praxis, Pflanzenbestimmen, Inhaltsstoffe und Verwendung. Das Sammeln der Wildkräuter steht dabei im Vordergrund! Im Pötzleinsdorfer Schlosspark wird gesucht, gefunden und gepflückt. Bitte Stofftasche mitbringen! Verbindliche anmeldung unter michaelflechl@hotmail.de oder 0664/4984258.

Sommerliche Kräuterwanderung

Wo Pötzleinsdorfer Schlosspark

Wann 17:30 – 20:00 Uhr

Wieviel 20,- Euro

Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen

Donnerstage ist Afterwork-Tag! Zumindest im Sommer. Heute kann man praktisch an jeder Ecke eines besuchen. Eines der wohl coolsten ist der Thirsty Thursday im Dachboden im 25hours Hotel. Heute steht dort die Rummarke Cana Brava im Mittelpunkt. Schaut vorbei und genießt!

Thirsty Thursday

Wo Dachboden im 25hours Hotel, Lerchenfelder Straße 1, 1070 Wien

Wann 20:00 – 1:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

Heute in Wien: 16.8.2017 Nach dem gestrigen Feiertag kann heute frisch und munter in die restliche Arbeitswoche gestartet werden. Helfen sollen dabei Yoga, Pizza und ein Kabarett.

Heute in Wien: 15.8.17 Wer in der Kirche immer schön aufgepasst hat, weiß, dass wir heute Mariä Himmelfahrt feiern. Gemeint ist zwar nicht Maria Theresia, aber die kommt heute trotzdem in

Heute in Wien: 14.8.17 Da morgen Feiertag ist, kann heute richtig lange gefeiert werden! Es stehen zwei tolle Veranstaltungen zur Auswahl. Vormittags tun wir so als wären wir Touristen und

« Pornokinos in Wien Deutsche Flaschen erobern Österreich »