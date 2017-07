Heute in Wien: 17.7.17

Tagestipps 17 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Stichwortartig lässt sich der heutige Montag folgendermaßen zusammenfassen: Pasta, Youtube, Game of Thrones und Jazz. Und das alles in Wien? Lest selbst!

Italien 2Go

Damit man heute möglichst lange die Sonne genießen kann, sitzt man am besten nicht zu lange beim Mittagessen in einer dunklen Stube herum. Gottseidank gibt es hervorragende Lokale, die auch einen 2Go-Service anbieten. So auch das Pasta… e Basta. Frisch dampfende Pasta Boxen in den verschiedensten Variationen können hier mitgenommen, aber auch vor Ort gespeist werden.

Pasta… e Basta

Wo Werdertorgasse 10, 1010 Wien

Wann 10:00 – 23:00 Uhr

Youtuber in echt

Youtube-Star Michael Buchinger grinst momentan ja praktisch aus jedem zweiten Magazin heraus. Wer ihn mal in echt erleben möchte, hat heute bei einer Lesung die perfekte Chance. In seinem neuen Buch erklärt er böse und charmant und mit einer ordentlichen Prise österreichischem Humor, warum die Menschheit völlig verrückt ist und er seine Artgenossen nicht leiden kann.

Lesung Michael Buchinger

Wo Thalia, Landstraßer Hauptstraße 2a/2b, 1030 Wien

Wann 16:00 – 17:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Back to Westeros!

Endlich ist es so weit! Die siebte und somit vorletzte Staffel von Game of Thrones steht in den Startlöchern. Fans der Serie konnten es ja kaum mehr erwarten. Wie immer veranstaltet Sky ein Screening der ersten Folge der neuen Staffel. Tickets gibt es nach dem „first come, first serve“-Prinzip vergeben. Also schnell hin!

SKY NIGHT Game of Thrones Staffel 7

Wo UCI Kinowelt Millennium City, Engerthstraße 75, 1200 Wien

Wann 20:00 – 22:00 Uhr (begrenzte Ticketzahl, Abholung ab 18:00)

Wieviel Eintritt frei!

Chasing Trane

Zum 50. Todestag von Jazzlegende John Coltrane gibt es im Gartenbaukino eine regelrechte Gedenknacht. Gezeigt wird die 2016 erschienene Doku über sein Leben. Anschließend spielt Cafe Drechsler live im Foyer bevor DJ Samir Köck dieses in einen Jazzclub verwandelt. Für 10,- Euro gibt’s das alles inklusive freier Platzwahl.

John Coltrane Film + Konzert

Wo Gartenbaukino, Parkring 12, 1010 Wien

Wann 20:30 – 24:00 Uhr

Wieviel 10,- Euro

