Heute in Wien: 17.6.2017

Tagestipps für Wien

Der Sommer steht zwar offiziell noch nicht auf dem Kalender, aber schon jetzt erwarten uns tolle Wochenenden mit dem besten Programm für lange Tage und zum Draußensein. Hallo Samstag!

Alles, das die Theobaldgasse zu bieten hat …

… kommt heute so richtig zur Geltung. Beim Theobald-Gassen-Fest erwartet uns heute Mode, Essen, Musik und alles, was das Herz an einem gemütlichen Samstag begehrt.

Theobald-Gassen-Fest

Wo Theobaldgasse, 1060 Wien

Wann 13:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Alle Farben des Regenbogens

Es ist wieder so weit: Der Wiener Ring verwandelt sich zur bunten und schillernden Meile, ganz im Zeichen der Diversität. Rund um die Pride-Parade gibt es zahlreiche Events. Start und Ziel ist der Wiener Rathausplatz.

22. Regenbogenparade

Wo Rathausplatz, 1010 Wien

Wann 14:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Alles zum Probieren

Es gibt nur eine Lösung, wenn man sich nicht so richtig entscheiden kann, was man essen will. Tapas, lautet das Zauberwort. Und die genießen wir heute im siebten Bezirk.

Der Fuchs und die Trauben

Wo Kandlgasse 16, 1070 Wien

Wann 17:00 – 1:00 Uhr

Alles über die Wiener Seele

Im Zuge eines humoristischen Liederabends gehen Katharina Straßer und Wolf Bachofner der Wiener Seele auf den Grund. Dazu werden sie von Pianist Bela Koreny begleitet.

Katharina Straßer, Wolf Bachofner & Bela Koreny – Wien für Anfänger

Wo Dorotheergasse 6-8 / 2 UG, 1010 Wien

Wann 19:30 Uhr

Wieviel ab 25,- Euro

