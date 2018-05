Heute in Wien: 17.5.2018

Tagestipps 17 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Egal ob Fotoausstellung, Store Opening oder Demo – auch heute ist in Wien einiges los!

Täglicher Mittagstisch

Im Reformhaus Buchmüller erwartet euch ein täglich wechselndes Speisenangebot mit frisch zubereiteten vegetarischen und veganen Gerichten.

Reformhaus Buchmüller

Wo Neubaugasse 17-19, 1070 Wien

Wann 9:00 – 18:30 Uhr

Für Vielfalt, Offenheit und Akzeptanz

Wir gehen auf die Straße und setzen beim Internationalen Tag gegen Homo-, Inter- & Transphobie ein Zeichen gegen unsolidarische Politik und rechte Hetze.

Walk4IDAHIT Vienna 2018

Wo Wien Westbahnhof, Bahnhof City Wien West, 1150 Wien

Wann 17:00 – 20:00 Uhr

Look At Me

Der vierte Jahrgang der Fotografie an der Graphischen, lädt zur Ausstellung „Look At Me“. 24 Fotografierende und Filmende zeigen 19 unglaubliche Arbeiten zu einem Thema.

LOOK AT ME // Fotoausstellung im Brick-5

Wo Turnhalle im Brick-5, Herklotzgasse 21, 1150 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Store Opening

Der erste „Pay what you want“ Fashion Shop in ganz Österreich feiert die große Eröffnung in der Kirchengasse und wir sind dabei. Neben coolen Mode Stücken gibt es heute auch Gratis Welcome Drinks.

VIS A VIS Store Opening

Wo Vis a Vis, Kirchengasse 27, 1070 Wien

Wann 16:00 – 22:00 Uhr

Drink’n’Style

Beim Thirstday Afterwork entspannen wir im Apron mit einem Gläschen in der Hand zu den elektronischen Klängen der Wiener Legende Dj Crazy Sonic.

Thirstdays • Drink’n’Style

Wo Apron, Am Heumarkt 35-37, 1030 Wien

Wann 18:00 – 2:00 Uhr

Wieviel Freier Eintritt

