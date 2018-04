Heute in Wien: 17.4.2018

Tagestipps 17 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Ein neuer Tag, eine neue Gelegenheit Wiens kulturelles Angebot zu nutzen. Nach einem Spaziergang durch den grünen Prater steht ein wohltuendes Curry an der Wirtschaftsuni, eine multikulturelle Vernissage, eine Open-Air Yoga-Session und eine Reise in die abenteuerliche Welt eines futuristischen Freizeitparks an der Tagesordnung.

Comfort food to go

Bevor das Nykke Ende April Teil der Baschly-Familie wird, sollte man ihm in seiner jetzigen Form unbedingt noch einen letzten Besuch abstatten. Das täglich wechselnde Mittagsmenü, sowie die Speisen à la carte sind an die pazifisch-asiatische Küche angelehnt. Das Mittagsangebot, das aus einer Suppe und zumeist einem Wok oder Curry besteht, kann direkt am WU Campus verschmaust oder mitgenommen werden.

Nykke

Wo Nykke, Welthandelsplatz 1/D4, 1020 Wien

Wann 11:00 – 20:00 Uhr

Die kleine Tänzerin

Die austro-japanische Künstlerin Maiko Sakurai Karner reicht uns heute die Hand, um mit ihr in ihre Welt, die von Dualität und Multikulturalität geprägt ist, einzutauchen. Ihre Kreativität drückt sie in verschiedenen künstlerischen Bereichen, wie Bildende Kunst, Schmuckkunst und Performing Arts, aus. Die heutige Vernissage teilt sich auf zwei Räume auf, im ersten Raum zeigt sie ihre neue Serie „Impermanence“ und im hinteren Bereich gibt es ihr Langzeitprojekt „Bipolar“ zu sehen.

Vernissage :: Maiko Sakurai Karner :: Impermanence

Wo Bits & Bites, Webgasse 27, 1060 Wien

Wann 18:00 – 1:00 Uhr

Let’s flow

Natalie von Aurora Yoga lädt ein, gemeinsam mit ihr den Dienstag entspannt ausklingen zu lassen. Unter freiem Himmel wird eine Mischung aus Vinyasa Flow und Hatha Yoga praktiziert.

YOGA im Türkenschanzparkt

Wo Türkenschanzpark, 1180 Wien

Wann 18:00 – 19:00 Uhr

Wieviel freie Spende

Welcome to Westworld!

Heute wird bereits vor der TV-Premiere zum exklusiven Ausflug in die abenteuerliche Welt des futuristischen Freizeitparks eingeladen. Gezeigt wird die 1. Folge der 2. Staffel in OV auf großer Kinoleinwand.

Sky Night Westworld – Wien

Wo Stadtkino Wien, Akademiestraße 13, 1010 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

