Heute in Wien: 17.4.2017

Mit einer Schiffsfahrt und begleitendem Brunch beginnen wir feierlich den Ostermontag. Am Nachmittag bestaunen wir Mini-Landschaften in Ottakring. Am Abend geben wir alles bei Brass-Musik oder lauschen Indie-Pop.

Brunch auf dem Schiff

Den Ostermontag starten wir mit etwas ganz besonderem: Ein Brunch auf dem Schiff MS Admiral Tegetthoff. Während draußen die Wiener Donauszenerie vorbeizieht, wird an Bord ein Osterbuffet mit Lamm, bunten Eiern und allem was sonst noch so dazugehört genossen. Im Preis sind Schiffahrt, Buffet und Livemusik enthalten.

Themenfahrt Brunch am Ostermontag

Wo Abfahrt: Reichsbrücke, 1020 Wien

Wann 11:00 – 14:00 Uhr

Wieviel 45,- Euro (Kinderpreis: 22,50 Euro)

Modellzüge in Ottakring

Die Modellbaugruppe Ottakring lädt zum Besuchertag. In zwei Räumen kann eine riesige Mini-Landschaft mit über zwei Kilometern Bahngleisen und etwa 140 Zuggarnituren besichtigt werden. Zugfans und Nostalgiker kommen dort aus dem Staunen nicht mehr raus. Aber auch als „Neueinsteiger“ ist man von der Akribie der Modellbauer sicher tief beeindruckt.

Besuchertag bei der MBG Ottakring

Wo Montleartstraße 58, 1160 Wien

Wann 10:00 – 13:00 und 15:00 – 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei! Spende erbeten

Brass am Abend

Wer nach Schiffen und Zügen am Abend genug hat, schaut ins Fania Live. Dort veranstaltet Monday Mess Around ein Konzert der Brass-Band „La Band’a Joe“. Von dieser Guten-Laune-Musik lässt man sich leicht anstecken und somit ist am Ende des Abends hoffentlich kein Hemd trocken.

La Band’a Joe im Fania Live

Wo U-Bahn Bogen Gürtellinie 22-23, 1080 Wien

Wann 20:00 – 0:30 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Oder lieber rockiger?

Gleich zwei gute Bands gibt es im B72 zu hören: LVL UP spielen Nummern ihres neuen Albums „Return to Love“ und können dabei mit dezentem Indie-Pop überzeugen. Seit drei Jahren sind The Parrots aus Madrid auf der ganzen Welt unterwegs und zeigen mit ihrem Debütalbum ihren ganz eigenen Indie-Sound. Schnell noch Vorverkaufskarten sichern!

LVL UP und The Parrots im B72

Wo B72, Hernalser Gürtelbogen 72-73, 1080 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 15,90 Euro (Vorverkauf)

