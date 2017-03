Heute in Wien: 17.3.2017

17 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Fesche Klamotten für den Frühling shoppen, saftiges Steak zum Dinner dann grünes Bier am Paddysfest in der Ottakringer Brauerei schlürfen! Was für ein Tag! Unsere Tagestipps!

Frühjahrsshopping!

Man kann nie genug Klamotten im Kleiderschrank haben! Deshalb ab zu Lagerabverkauf von ZERUM und fesche Mode für den Frühling shoppen! Angeboten werden unter anderem Hemden, Leiberln, Natural World Schuhe und die eine oder andere Überraschung!

ZERUM – Lagerabverkauf

Wo Philogreissler, Kaiserstraße 35, 1070 Wien

Wann 10:00 – 18:30 Uhr

Wieviel Freier Eintritt!

Bock auf Fleisch?

It’s Steak Time! Wie es doch so schön heißt ist „being a vegetarian“ ja ein „huge missed steak“. Gut, dass Wien eine Reihe ausgezeichneter Steak-Lokale zu bieten hat. Wir haben die besten Steak-Lokale der Stadt für euch aufgelistet!

Steak in Wien

Wo in ganz Wien!

Wann wann immer der Magen knurrt!

Konzert einer Heldin

Die ehemalige Frontfrau von „Wir sind Helden“ Judith Holofernes meldet sich 3 Jahre nach ihrem ersten Solo-Album wieder zurück! Und zwar mit „Ich bin Chaos“! Heute habt ihr die Möglichkeit die Heldin in der Szene Wien live zu sehen!

Judith Holofernes – Konzert

Wo Szene Wien, Hauffgasse 26, 1110 Wien

Wann 20:00 Uhr

Wieviel 30,60 Euro – Tickets

St. Patricks Day

Bier, Bier und noch mehr Bier gibt’s heute am größten Paddyfest Wiens! Euch erwarten Irish Live-Musik, 4 Floors, eine Silent Disco und ganz viele feierwütige St. Patrick Day Fans!

Paddysfest 2017 – Ottakringer Brauerei

Wo Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Wann ab 20:00 Uhr

Wieviel 12,- Euro (Vorverkauf)

