Heute in Wien: 17.2.2017

Tagestipps für Wien

Vietnamesisches Street-Food, Secondhand Flohmarkt und Wiens humoristische Lesebühne – das sind nur einige unserer Tipps für den heutigen Tag!



Für Suppenliebhaber

Vietnamesisches Street-Food vom Feinsten und köstliche Suppen erwarten euch auch heute in Ivy’s Pho House auf der Wiener Mariahilfer Straße!

Ivy’s Pho House

Wo Mariahilfer Straße 103, 1060 Wien

Wann 11:30 – 22:00 Uhr

Vintage and Design!

Secondhand Mode, Taschen, Accessoires und viel mehr könnt ihr heute am Flohmarkt im Grün2 ergattern! Der Erlös kommt dabei einem guten Zweck zu Gute. Außerdem erwarten euch Musik, Prosecco, Kaffee und nette Gespräche!

Vintage- Design- Flohmarkt

Wo Grün2, Novaragasse 7, 1020 Wien

Wann 17:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Freier Eintritt!

Wiener Lesebühne

Es ist wieder soweit! Heute erheitern Severin Groebner, Horsea Ratschiller und Stefanie Sargnagel auf Wiens humoristischer Lesebühne das Publikum. Als Ziel haben sie sich dabei die Weltrevolution und die vollständige Erheiterung Wiens gesetzt.

Letzte Wiener Lesebühne – Groebner, Ratschiller, Sargnagel

Wo ViennaBallhaus, Berggasse 5, 1090 Wien

Wann 20:00 – 22:00 Uhr

Around the world!

Ihr seid reisebesgeistert und liebt es neue Orte zu entdecken? Heute könnt ihr euch im Dual im 7. Bezirk auf eine musikalische Weltreise begeben, in Fernweh schwelgen und mit der Planung eurer nächsten Reise beginnen!

Wo Dual, Burggasse 70, 1070 Wien

Wann ab 23:00 Uhr

Wieviel Freie Spende!

Friday night party

Wer es heute Abend so richtig krachen lassen will, ist in der Pratersauna genau richtig! Denn hier heizen heute Top-DJs am Mainfloor, im Glashaus und im Bunker den Gästen ordentlich ein!

MERKWÜRDIG

Wo Pratersauna, Waldsteingartenstraße 135, 1020 Wien

Wann ab 23:00 Uhr

Wieviel 10,- Euro

