Heute in Wien: 17.12.2016

In einer Woche kommt das Christkind! Um sich die Zeit bis dahin zu verkürzen könnt ihr heute auf dem Vintage Design Lagerverkauf stöbern oder mit Seiler und Speer für einen guten Zweck Punsch trinken!

Vintage, Baby!

Schicke Möbel, Deko und Beleuchtung aus den 1950er Jahren bis heute kann man heute am Vintage Design Lagerverkauf im 21. Bezirk erwerben. Passend zur Weihnachtszeit warten auch Punsch und Kekse auf die Besucher.

Vintage Design Lagerverkauf – Punsch & Kekse

Wo Autokaderstraße 35, 1210 Wien, Österreich

Wann 10:00 – 16:00 Uhr

Punschen mit Austropop-Duo

Das österreichische Musiker-Duo Seiler und Speer hat sich kurzerhand dazu entschlossen, am Schwedenstand einen Punschstand zu eröffnen um Spenden zu sammeln. Wer also ein Foto für die Oma machen oder den einen oder anderen Punsch für einen guten Zweck trinken will, ist hier genau richtig!

Punschen fürn guten Zweck – Seiler und Speer – Schwedenplatz

Wo Schwedenplatz, 1010 Wien

Wann 14:00 – 20:00 Uhr

Happy Birthday und Adieu!

Bevor das Cafe Leopold endgültig in den Ruhestand geht, wird heute zum 15. Geburtstag nochmal ordentlich gefeiert! Euch erwartet eine legendäre Nacht voller Beats, Breaks, House, Hip Hop, Disco und Soul – klingt auf jeden Fall nach Party!

15Y Cafe Leopold Pt. 2 // 15Y Compilation Release

Wo Cafe Leopold, MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann ab 22:00 Uhr

Wieviel 10,- Euro

Silent Disco

Kopfhörer aufsetzen auf und abtanzen – das könnt ihr heute Abend im WUK. Dabei könnt ihr zwischen den Kanälen House, Electro, Charts & HipHop sowie Alternative, Oldies & Classics wählen und es kann losgehen!

Silent Disco | WUK Wien

Wo WUK, Währinger Straße 59, 1090 Wien

Wann ab 23:00 Uhr

Wieviel 12,- Euro (Abendkasse) und 11,50 Euro (Vorverkauf) – Tickets

