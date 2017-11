Heute in Wien: 17.11.17

17 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Endlich ist es wieder soweit. Die Wiener Weihnachtsmärkte erwachen aus dem Sommerschlaf und versüßen uns die Vorweihnachtszeit. Wer heut noch nicht punscheln will, für den haben wir ein buntes Alternativprogramm mit Handwerk, Konzerten und Flohmarkt anzubieten!

Selbstgemacht

Von Wiener Seife über Wiener Uhrmachermeister bis hin zu Kaffee, Mode und Autohersteller – bei der Wiener Handwerk Messe überbieten sich die Aussteller mit Einzigartigkeit und individuellem Design. Und das coolste daran: alles mit Bezug zu Wien!

Wiener Handwerk 2017

Wo Sofiensäle, Marxergasse 17, 1030 Wien

Wann 10:00 – 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt 5,- Euro

Wie lange noch bis 19. November!

Feschfesch!

Es ist schon zu Tradition geworden: dieses Wochenende steht wieder der FESCH Markt an. Aussteller, Essen, Trinken, coole Leute – alles ist da!

Fesch’markt Wien #15

Wann 14:00 – 22:00 Uhr

Wo Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Wieviel 4,- Euro (gültig für alle 3 Tage!)

Wie lange noch 17. – 19. November

Stimmen erheben

Gleich zwei Acts gibt es heute im Theater am Spittelberg zu sehen: die A Capella Gruppe „amusix“ und danach „Das wird super“. Also, wir glauben das wird super heute Abend!

Voicemania 2017

Wo Theater am Spittelberg, Spittelberggasse 10, 1070 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Wieviel freier Eintritt, aber Ticketreservierung!

Christkindlmarkt-Saisoneröffnung

Endlich ist es soweit und die Wiener Christkindlmärkte sind wieder in vollem Glanz im Einsatz! Punscheln, Langos essen, Christbaumkugeln kaufen und schon ab Mittag ein kleines Glühwein-Schwipserl antrinken. Ab diesem Wochenende ist es wieder möglich! Neben dem Markt am Karlsplatz hat auch der Wiener Eistraum ab heute geöffnet! Gleitet in den Winter, liebe Christkindlmarkt-Fanatiker!

Wiener Eistraum

Wann 17. November 2017 – 7. Jänner 2018

Karlsplatz

Wann 17. November – 23. Dezember 2017

