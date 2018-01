Heute in Wien: 17.1.18

Tagestipps 17 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Bier, Vorträge und Karaoke – Ein buntes aber stimmiges Programm!

Bierreise

Die Reise durch die Bierstile richtet sich an Einsteiger in die Welt der besonderen Biere, die mehr über Bier und dessen Herstellung wissen wollen, sowie bereit sind Biere abseits des Mainstreams zu probieren. Es werden ca. 8 verschiedene, internationale Bierstile, wie z.B. Lager und India Pale Ale, verkostet und erklärt. Infos und Anmeldung:

Geführte Verkostung: Reise durch die Bierstile

Wo Beer Store Vienna, Wilhelmstraße 23, 1120 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Wieviel 39,- Euro

Besser arbeiten?

Wenn Social Media dein Zuhause ist und einer deiner Neujahrsvorsätze das Wort „Erfolg“ enthält, dann bist du hier richtig. Hier werden Trends und erfolgreiche Case Studies (AUT & Global) gezeigt und neue Tools vorgestellt, die dabei helfen Marken aufzubauen, Engagement zu steigern und mit Social Media einen messbaren ROI zu erzielen. Im Preis sind Snacks und Drinks enthalten.

Work Better – Social Media Trends 2018

Wo better, Bräunerstraße 11, 1010 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Wieviel 15,- Euro

Vortrag im WestLicht

An der Schnittstelle von Wissenschaft und Kunst definierte Unternehmensgründer Edwin Land die Polaroid Corporation und deren Produkte. Anhand konkreter Beispiele aus der spannenden Geschichte von Polaroid geht der Vortrag diesem Credo nach, das sowohl bemerkenswerte Werbestrategien als auch faszinierende künstlerische Sofortbilder hervorbrachte, wie sie aktuell in der WestLicht-Ausstellung The Polaroid Project zu sehen sind.

Die Kunst der guten Werbung

Wo WestLicht, Westbahnstraße 40, 1070 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Teilnahme mit gültigem Ausstellungsticket (8,- Euro / Ermäßigung möglich)

Nicht einfach nur Karaoke …

Wie wird Karaoke noch besser als es schon ist? Richtig, mit 80s Music und Live-Band! Mehr ist hier nicht zu sagen.

80’s live band karaoke

Wo Beaver Brewing Company, Liechtensteinstraße 69, 1090 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

