Heute in Wien: 16.9.17

Tagestipps für Wien

Wien erwacht aus der Sommerträge und es kehrt an allen Ecken und Enden wieder Leben ein. Euch wird garantiert nicht langweilig!

Analoges Flair

Lass die Akkus, Speicherkarten und Festplatten daheim und leg stattdessen einen Film ein! Begleitet Kunstvermittlerin und Fotografin Eva Mühlbacher auf einem Fotowalk durch den 7. Bezirk. Bringt eure analoge Polaroid, Leica, Contax etc. mit oder leiht euch eine zu Beginn bei der Galerie WestLicht aus aus. Der passende Film kann vor Ort erstanden werden. Anmeldung unter vermittlung@westlicht.com.

Analoger Photowalk

Wo WestLicht, Westbahnstraße 40, 1070 Wien

Wann 11:00 – 13:00 Uhr

Wieviel 15,- Euro inkl. Eintritt in die Galerie WestLicht

Perfektes Japanisch

Exzellente asiatische Speisen werden im ON-Market serviert, das sich an der Linken Wienzeile – also mehr oder weniger direkt am Naschmarkt – befindet.Die Speisekarte reicht von ausgefallenen Nudel- und Reisvariationen über seltene Fleischgerichte bis zum hochwertigen Sushi. Hier wird aber nicht nur exzellent aufgekocht, auch das Ambiente überzeugt.

ON Market

Wo Linke Wienzeile 36, 1060 Wien

Wann 8:00 – 2:00 Uhr

Fashion Shows und Live Graffiti

Der Reumannplatz wird zum Präsentationsort urbaner Wiener Jugendkultur. Neben bekannten Künstlern bekommen auch junge Menschen aus dem Bezirk eine Bühne geboten. Im Vorfeld des Festivals gab es Workshops in den Bereichen Hip-Hop, Fashion und Graffiti unter Anleitung kreativer Köpfe der Szene. Entstanden ist ein Gesamtkunstwerk, bei dem Professionalität und junge Innovation zusammenkommen.

Reumannblast – Street Art Festival

Wo Reumannplatz, 1100 Wien

Wann 15:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Backstage

Taucht ein in das Innenleben des Volkstheaters und erkundet seine bekannten und unbekannten Zonen. Lasst euch einladen zum Betrachten, Erleben und Mitgestalten. Egal, in welcher Ecke gestöbert wird zwischen Plafond, Unterbühne und Kantine – man stößt auf Theater und trifft Theatermacher, die viele künstlerische Darbietungen für ihre Gäste bereithalten.

Volkstheater – Tag der offenen Tür

Wo Volkstheater, Arthur-Schnitzler-Platz 1, 1070 Wien

Wann 15:00 – 24:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei! (Previewshow: 5,- Euro)

