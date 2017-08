Heute in Wien: 16.8.2017

Tagestipps 16 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Nach dem gestrigen Feiertag kann heute frisch und munter in die restliche Arbeitswoche gestartet werden. Helfen sollen dabei Yoga, Pizza und ein Kabarett.

Erwachen mit Vinyasa Flow

Ausgeruht vom gestrigen Feiertag schaffen wir es heute etwas früher aufzustehen und bereits am Morgen etwas zu yogieren. Denn wie könnte man einen Tag besser starten als mit Yoga? Bring zur gemeinsamen Yogastunde bitte deine eigene Matte mit! Voranmeldung per SMS/Whatsapp an 0699/10677656 oder per Mail an office@aurora.at. Achtung: Findet nur bei Schönwetter statt!

Yoga am Morgen im Türkenschanzpark

Wo Treffpunkt: Vor der Paulinenwarte, Türkenschanzpark, 1180 Wien

Wann 7:10 – 8:15 Uhr

Wieviel 10,- Euro

Pizza-Geheimtipp

Im gedämpften Licht werden Film- und Opern-Plakate an den Wänden sichtbar, dazu tönt in angenehmer Lautstärke klassische Musik. Es scheint ein bisschen, als wäre die Zeit stehen geblieben. Im Verdi setzt man absichtlich auf Altbewährtes. Nicht einmal einen Internetauftritt hat das Lokal, lieber verlässt man sich auf persönliche Empfehlungen. Denn wer diese Pizzeria einmal gefunden hat, lässt sie so bald nicht mehr los, das bestätigen die zahlreichen Stammgäste.

Pizzeria Verdi

Wo Lange Gasse 16, 1080 Wien

Wann 17:00 – 23:30 Uhr

Improvisationskabarett

Lust auf Lachmuskelkater? Den gibt es garantiert wenn Jack Holmes, Tamas Vamos, David Stockenreitner, Luke Hacker u.a. die Bühne betreten. Und das ganz ohne Vorbereitung. In der Interaktion mit dem Publikum entsteht ein einzigartiges Kabarett-Programm, das garantiert nur das eine Mal zu erleben ist.

Schadenfreude – Interactive Stand-up Comedy #9

Wo Kramladen, U-Bahnbogen 39-40, Lerchenfeldergürtel, 1080 Wien

Wann 20:30 – 23:30 Uhr

Wieviel 10,- Euro (Ermäßigung möglich!)

