Heute in Wien: 16.7.17

Tagestipps für Wien

Das Wochenende ist noch nicht vorbei! Zum Sonntag verbrennen wir erst ordentlich viele Kalorien, die wir dann aber gekonnt wieder zu uns nehmen. Mit dazu gibt es eine entspannte Sonntagsparty am Pool und einen bunten Abend im Theater.

Gaberln auf dem Wasser

Es gibt keine Ausrede mehr dafür, dass sportliche Betätigung auf dem Fußballfeld dieser Tage zu heiß ist. „Der Garten“ ist heute nämlich die Location für Wiens erstes Wasserfußballturnier.

Wasserfussball Tournament 2017

Wo Der Garten, Hauptallee, 1020 Wien

Wann10:00 – 22:00 Uhr

Wieviel 20,- Euro Anmeldegebühr pro Team

Zuckriges zum Nachmittag

Weil heute Sonntag ist, frönen wir dem Heißhunger auf Süßes in der Institution für üppige Zuckerschocks auf der Burggasse. Wer weniger auf extravangte Kuchen oder Eis steht, kann sich dort auch einen Bagel schnappen.

Pure Living Bakery (Downtown)

Wo Burggasse 68, 1070 Wien

Wann 9:00 – 20:00 Uhr

5-Uhr-Tee mal anders

Wer noch nicht genug vom Party-Wochenende hat, ist heute in der Pratersauna ganz gut aufgehoben. Am Pool gibt es dazu Klänge, die dem gewöhnlichen 5-Uhr-Tee am Sonntag ein wenig mehr Schwung verleihen.

5 Uhr Tee w. Gui Boratto

Wo Waldsteingartenstraße 135, 1020 Wien

Wann ab 14:00 Uhr

Wieviel 12,- Euro (Ermäßigungen möglich!)

Nino am Spittelberg

Was dem Nino aus Wien so gefällt, verraten er uns eine Gäste Lukas Lauermann, Natalie Ofenböck, Clemens Denk und Stephan Stanzel im Theater am Spittelberg. Es wird gesungen, gelesen und einiges dargeboten.

Der Nino aus Wien u. Gäste – „Was dem Nino aus Wien so gefällt“

Wo Spittelberggasse 10, 1070 Wien

Wann 19:30 Uhr

Wieviel 20,-

