Heute in Wien: 16.6.17

Tagestipps für Wien

Den Pyjama ziehen wir an diesem Fenstertag am besten bis zum Abend gar nicht aus! Warum? Das steht unter anderem in unseren heutigen Tagestipps.

Frühstücken im Schanigarten

Wir starten in den heutigen Tag gleich im ersten Bezirk und zwar mit einem ausgiebigen Wiener Frühstück im idyllischen Gastgarten des Café im Schottenstift. Noch Fragen oder schon am Überlegen, was es sein soll?

Café Diglas im Schottenstift

Wo Schottengasse 2, 1010 Wien

Wann 8:00 – 22:00 Uhr

Goodbye, Alte Post!

Ein letztes Mal geht die Markterei in ihren heiligen Hallen über die Bühne. Aus diesem Grunde wollen wir noch einmal gustieren und der Kult-Location beim gleichzeitigen Abschlussfest Tribut zollen.

Letzte Markterei in der Alten Post

Wo Dominikanerbastei 11, 1010 Wien

Wann ab 12:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Planschen mit Sound!

Wem bis jetzt im Freibad der Discosound abgegangen ist, sollte wohl heute ins Kongressbad schauen. Am Schauplatz der legendären Kabinenparty können Badegäste ihre besten Dancemoves heute bei der Silent Disco demonstrieren.

Silent Schwimmbad-Disco

Wo Julius-Meinl-Gasse 7a, 1160 Wien

Wann 16:00 – 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei! (Eintrittskarte für das Schwimmbad notwendig!)

Raus aus den Federn und auf den Dancefloor

Das Werk hat dieses Mal gleich zwei Motto-Party-Themen unter einen Hut gebracht: Bad Taste UND Pyjama. Klingt doch nach einer Gelegenheit, keinen Gedanken an das Outfit am freien Fenstertag zu verschwenden.

Pyjamarave 2.0

Wo Spittelauer Lände 12, 1090 Wien

Wann 23:00 Uhr

Wieviel 10,- Euro (Ermäßigung, wenn man im Pyjama kommt)

