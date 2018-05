Heute in Wien: 16.5.2018

Tagestipps 16 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Kunst, Musik und Philosophie lassen das triste Wetter zur Nebensache werden.

Pizza und Pasta

Edel und modern, mediterran und doch mitten in Wien – so könnte man das Terra Rossa in der Roterdstraße beschreiben.

Terra Rossa

Wo Roterdstraße 3, 1160 Wien

Wann 17:00 – 24:00 Uhr

Gemeinsam philosophieren

Im Caspar wird in gemütlicher Runde über das Thema Freiheit in Bezug auf Konsumfreiheit philosophiert. Als Impuls wird mit einem kleinen Text gestartet und dann wird sinniert.

Philosophie im Caspar

Wo Caspar, Ebendorferstraße 8 / Eingang Grillparzerstraße, 1010 Wien

Wann 20:00 – 22:00 Uhr

Käsknöpflepartie

Vor der Sommerpause werden uns noch ein letztes Mal köstliche Vorarlberger Käsknöpfle mit Blattsalat serviert. Unbedingt vorher reservieren!

Käsknöpflepartie #14 (letztes Mal vor der Sommerpause)

Wo Ganz Wien, Zollergasse 15, 1070 Wien

Wann 18:00 – 23:00 Uhr

Kunst im Fluc

Beim Kunstsalon im Fluc werden bei einer Ausstellung globale historische Phänomene als auch Auseinandersetzungen mit dem eigenen Selbst und Formen von persönlicher Geschichte künstlerisch artikuliert.

In der Kubatur des Kabinetts / KulturKontakt Austria

Wo fluc + fluc wanne, Praterstern 5, 1020 Wien

Wann 21:00 – 2:00 Uhr

Swound Session

Die letzte FM4 Swound Sound Session im Celeste dürfen wir nicht verpassen. DJ Makossa & Mc Sugar B geben noch einmal alles bevor sie die Sommer Outdoor Saison in der Pratersauna starten.

FM4 Swound Sound Recording Session

Wo Celeste, Hamburgerstraße 18, 1050 Wien

Wann 21:00 – 3:00 Uhr

