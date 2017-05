Heute in Wien: 16.5.17

16 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Ein ereignisreicher Dienstag steht uns bevor: Am Vormittag geht es zu einem Flohmarkt, am Nachmittag gibt es Vorarlberger Essen und Bier und am Abend lernen wir, die Zukunft selbst zu gestalten …

Flöhe an der U3

Als Jäger und Sammler besuchen wir heute den regelmäßig stattfindenden Flohmarkt der mokkathek auf dem Platz vor der U3-Station Kendlerstraße. Mal sehen, ob diesmal der Sensationskauf gelingt…

Flohmarkt bei der mokkathek

Wo Platz vor der U3-Station Kendlerstraße

Wann 8:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Vorarlberger Fusion

Ein spätes Mittag- bzw. frühes Abendessen nehmen wir in der Völlerei ein. Das neue Restaurant besticht mit guter Fusion-Küche unter starkem Vorarlberger Einfluss. Dieses Retro-Reloaded-Lokal punktet außerdem mit einer ungewöhnlichen Auswahl an Bieren.

Völlerei

Wo Brunnengasse 69, 1160 Wien

Wann 16:00 – 0:00 Uhr

Die Zukunft ist besser als ihr Ruf

Dies ist der Titel eines österreichischen Dokumentarfilms, der sechs Portraits von Menschen zeigt, die überzeugt sind, den Lauf der Dinge selbst in die Hand nehmen zu können. Abseits der allseits verbreiteten Zukunftsdystopien will dieser Film Möglichkeiten aufzeigen. Bei diesem Special-Screening sind nicht nur die Regisseurin Teresa Distelberger und der Produzent Michael Kitzberger anwesend, sondern auch die Band FEDERSPIEL, die u.a. den Titelsong live performen wird.

Special-Screening „Die Zukunft ist besser als ihr Ruf“

Wo Gartenbaukino, Parkring 12, 1010 Wien

Wann 19:30 Uhr

Wieviel16,- Euro

Slamen zwischen Büchern

Welcher Ort wäre für einen Poatry Slam besser geeignet als eine Bibliothek? Beim Library Slam #4 wird zum vorläufig letzten Mal im wunderschönen Lesesaal der Akademie der bildenden Künste offen geslamt. Jeder der mag, hat fünf Minuten Zeit um zu zeigen, was er drauf hat.

Library Slam #4

Wo Universitätsbibliothek (Lesesaal), Akademie der bildenden Künste Wien, Hauptgebäude, Schillerplatz 3, 1010 Wien

Wann 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

Heute in Wien: 15.5.2017 Wir starten in die neue Woche mit einer Kalorien-Sünde, gleichen unser Karma aber mit freiwilligem Engagement wieder aus, bevor wir uns am Abend in den Tiefen des

Heute in Wien: 14.5.2017 Ein Hoch gibt es heute nicht nur auf den Sonntag, sondern auch auf unsere Mütter. Das Programm zum Feiertag steht in den Startlöchern: Yoga, Genussfestival und

Heute in Wien: 13.5.2017 Fast Halbzeit im Mai und langsam sprießen die tollen Frühlingsevents aus dem Boden: Ein Vormittag am Donaukanal, Flohmarkt am Nachmittag und ein Abend ganz im Zeichen

« Sebastian Kurz entkernt die ÖVP