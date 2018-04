Heute in Wien: 16.4.2018

Tagestipps 16 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Das Wochenende ist vorbei und der altbekannte Montagsblues schleicht sich langsam aber sicher ein? Heute ganz bestimmt nicht, der unbeliebteste Tag der Woche hat nämlich viel zu bieten und kann so schön sein, wenn man ihm eine Chance gibt.

Kleine Auszeit in der Zwischenzeit

Nicht nur um die Zeit zu überbrücken, sondern noch viel besser, um einige Stündchen im kleinen Gastgarten zu verweilen, eignet sich das Zwischenzeit. In dem charmanten Lokal kann man Frühstück, Mittagessen oder Barfood zum Afterwork-Bier drinnen, sowie draußen genießen.

Zwischenzeit

Wo Zwischenzeit, Kirchgasse 28, 1070 Wien

Wann 9:00 – 24:00 Uhr

Maroc à Vienne

So nah, wie man dem Königreich Marokko nur kommen kann – ohne tatsächlich dort zu sein. Eine Woche lang können wir nun die vielen Facetten Marokkos Mitten in Wien erfahren: Kunst, Musik, Grand Bazaar, um nur einige davon zu nennen. Heute findet die große Eröffnung mit einer Fashionshow von „Art Ouarzazate“, Designer aus Marrkech, statt. Davor und danach gibt es marokkanisches Fingerfood und Wein in angenehmer Atmosphäre.

Marokko in Wien – Eröffnung

Wo Aux Gazelles, Rahlgasse 5, 1060 Wien

Wann 19:00 – 23:00 Uhr

Alt wird zu Neu

Niemand spielt Hader besser als Hader. Josef Hader hat Teile aus den letzten fünf Programmen herausgenommen und daraus kleine Monologe geformt. Von einem müden Abklatsch kann jedoch nicht die Rede sein, durch die Vielzahl an Figuren erschließt sich eine ganz neue Welt: ein neues Hader-Programm.

Josef Hader: Hader spielt Hader

Wo Orpheum Wien, Steigenteschgasse 94, 1220 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Nicht mit Herbert zu verwechseln

In schreienden Outfits und mit einer unglaublichen Ausstrahlung tritt die Prohaska Band auf die Bühne und keiner kann sich mehr halten. Stark vom US-amerikanischen Vorbild und Künstlern wie Bruno Mars geprägt, gibt es von der Band Popmusik fernab vom Einheitsbrei zu hören. Heute feiert sie die Erscheinung ihres neuen Albums mit einer energiegeladenen Show im WUK Foyer.

Prohaska // Albumreleasekonzert // Geld & Prestige

Wo WUK, Währinger Straße 59, 1090 Wien

Wann 19:00 – 10:00 Uhr

Wieviel VVK: 6,- Euro, AK: 8,- Euro

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

Heute in Wien: 15.4.2018 Die Sportlichen genießen heute ein gesundes Frühstück in der Health Kitchen und radeln anschließend ein paar Runden um den Ring, bevor sie in der Grellen Forelle

Heute in Wien: 14.4.2018 Der heutige Samstag lässt uns bei so vielen tollen Veranstaltungen die Qual der Wahl.

Heute in Wien: 13.4.2018 Es ist zwar Freitag, der 13., aber das ist kein Grund heute daheim zu bleiben. Wir sind zumindest nicht abergläubisch und haben euch ein paar Highlights für den

« Picknicken in Wien Yoga, Bodywork, Pilates: Im John Harris kommen die grauen Zellen in Schwung »