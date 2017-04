Heute in Wien: 16.4.2017

16 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Hallo Sonntag! Wir feiern nicht nur das Osterfest, sondern auch am Kalvarienberg. Danach geht es passiv-sportlich auf der Schmelz weiter. An Stelle von Osterschinken gibt es Steak und gute Abendunterhaltung in den Stadtbahnbögen.

Endspurt am Kalvarienberg

Letzte Chance, um noch einmal beim Kalvarienbergfest vorbeizuschauen: Bunte Mitmachaktionen, Kinderprogramm und zum heutigen Abschluss ein Blasmusik-Konzert der Trachtenkapelle Alpenklang.

Kalvarienberg Fest

Wo St.-Bartholomäus-Platz, 1170 Wien

Wann 9:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Go, go, go!

Egal ob man nun den Tiroler Raiders oder den Knights aus Wien die Daumen drückt, ein spannendes Footballmatch wird es garantiert. Also Stimmen ölen fürs Anfeuern und ab auf die Schmelz!

Vienna Knights vs. Swarco Raiders II

Wo Auf der Schmelz 10, 1150 Wien

Wann 15:00 Uhr

Wieviel 10,- Euro (ermäßigt 7,- Euro)

Fleisch, Fleisch, Fleisch

Vorbei ist es mit der Fastenzeit, doch es muss ja nicht unbedingt Osterschinken sein, um das zu zelebrieren. Wie wäre es mit American Burger oder Steak? Gesagt, getan und auf ins Franks.

Franks

Wo Laurenzerberg 2, 1010 Wien

Wann 17:00 – 1:00 Uhr

Aus dem Stehgreif

Auf der Bühne stehen und einfach mal reden ohne zu wissen, wohin die Reise geht? Die einen bekommen beim Gedanken daran Schweißperlen auf der Stirn, die anderen nennen es Impro-Show und legen unter diesen Bedingungen erst so richtig los.

Quintessenz Impro-Bar

Wo Local-Bar, Heiligenstädter Straße 31, Bogen 217, 1190 Wien

Wann 19:30 Uhr

Wieviel 5,- Euro

