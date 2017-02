Heute in Wien: 16.2.2017

16 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Mit einem köstlichen Frühstück im Corte e Nero ist ein guter Start in den Tag garantiert! Am Abend steht dann die Premiere von Josef Haders neuem Film „Wilde Maus“ am Programm!



Breakfast Time!

Liebesvoll angerichtetes Frühstück mit hochwertigen Zutaten erwartet euch auch heute im Corte e Nero auf der Wiedner Hauptstraße! Besonders empehlenswert ist das Frühstück „Corte e Nero“ mit Bio-Beinschinken , Prosciutto di Parma, Käse, 2 Eiern im Glas, Schnittlauch, Gebäck, Butter, Marmelade und einem Glas frisch gepressten Orangensaft.

Corte e Nero

Wo Wiedner Hauptstraße 48, 1040 Wien

Wann ab 7:00 Uhr

Artist Talk

Keith Hamshere diskutiert heute Abend erstmals öffentlich Highlights seiner langen und erstauenswerten Karriere in der Filmindustrie! So war er an über 100 Filmproduktionen als Standfotograf tätig und arbeitete sogar mit dem legendären Regisseur Stanley Kubrick zusammen!

Artist Talk | Talking Stills Wo Albertina (Musensaal), Albertinaplatz 1, 1010 Wien

Wann 18:30 Uhr

Wieviel Freier Eintritt!



Kunst, oida!

Spannende Performances und Soundinterventionen zum Thema „Transmedialität“ könnt ihr heute im Rahmen von „matter and lightness“ in der Herrengasse erleben! Ausgestellt werden aktuelle Arbeiten von Studenten, Absolventen sowie Lehrenden der Transmedialen Kunst!

Eröffnung: matter and lightness

Wo Kunstraum Niederösterreich, Herrengasse 13, 1010 Wien

Wann 19:00 – 23:00 Uhr

Wilde Maus

Zum Start des Films „Wilde Maus“ tourt Hauptdarsteller und Regisseur Josef Hader durch Österreichs Kinos. Heute macht er in Wien halt und zeigt seine Tragikkomödie über Neurotiker und Liebe in Zeiten von grenzenloser Freiheit!

Wo Village Cinema Wien Mitte, Landstraßer Hauptstraße 2a, 1030 Wien

Wann 19:30 Uhr

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« 300 Jahre Maria Theresia