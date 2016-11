Heute in Wien: 16.11.2016

Silent Mice Shared Workspace (c) Logitech

Tagestipps für Wien

Von Vienna Art Week bis hin zum Jüdisches Filmfestival – auch heute hat Wien einiges zu bieten!

Jüdisches Filmfestival

Heuer beginnt bereits zum 25. Mal das jüdische Filmfestival und im Rahmen der Eröffnung wird heute der Film „Ils sont partout“ gezeigt. Sehr empfehlenswert!

Jüdisches Filmfestival Wien 2016

Wo Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien

Wann 19:00 Uhr

Wie lange noch bis 1. Dezember 2016

Punsch am Spittelberg!

Bei weihnachtlicher Atmosphäre durch romantische Gassen flanieren kann man besonders gut am Christkindlmarkt am Spittelberg. Und auch der Punsch hier schmeckt köstlich. Also nichts wie hin!

Weihnachtsmarkt am Spittelberg

Wo Spittelberg, 1070 Wien

Wann 15:00 – 21:00 Uhr

Open Gallery Night

Im Rahmen der Vienna Art Week 2016 findet heute die Open Gallery Night statt, bei der ausgewählte Gallerien in ganz Wien besichtigt werden können!

Vienna Art Week 2016

Wann 10:00 – 17:00 Uhr

Wieviel Kostenlos!

Afterwork-Cocktail!

Lust auf einen Drink nach der Arbeit? Gin Tonic, Cuba Libre und Co. kann man heute in dem eleganten Ambiente der Sofiensäle genießen!

Sofiensäle Afterwork

Wo Sofiensäle, Marxergasse 17, 1030 Wien

Wann ab 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

