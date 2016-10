Heute in Wien: 16.10.2016

Tagestipp 16 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Ausgiebig Frühstücken und dann ab zum Flohmarkt. Ein typischer Wiener Sonntag eben!

Frühstück inklusive

Wie wär’s heute mal wieder mit einem etwas anderen Frühtück? Zum Beispiel im Hotel! Die Auswahl ist dort meist der Wahnsinn und man kann einmal wieder Tourist spielen. Lasst euch verwöhnen beim Frühstück im Hotel.

Escape the Ordinary

Ein Raum, 15 Minuten und die Chance auf ein Wochenende mit dem neuen smart BRABUS! Wer sich am schnellsten aus dem Raum befreien kann hat gewonnen!

smart BRABUS Escape Game

Wo MuseumsQuartier, 1070 Wien

Wann 11:00 – 19:00 Uhr

Wieviel gratis

Shopping-Sonntag

Habt ihr noch einen Plattenspieler daheim? Wenn nicht, sollte man da mal wieder investieren – es hat schon Stil Musik von der Platte zu hören.

Schallplattenflohmarkt in der Bunkerei

Wo Bunkerei Augarten, Obere Augartenstraße 1a, 1020 Wien

Wann 11:00 Uhr

Wieviel nix!

Der nächste Flohmarkt

Umstandsmode und alles, was man für Kinder brauchen kann – Mütter und Mütter to be – das ist ein Flohmarkt für euch!

Vienna Babies Club – Flohmarkt

Wo Berufschule Längenfeldgasse

Wann 9:00 – 13:00 Uhr

Wieviel gratis!

Und NOCH ein Flohmarkt

Man kann ja nie genug haben von den Flohmärkten – hier also der nächste!

Tingel Tangel Flohmarkt

Wo brick-5, Fünfhausgasse 5, 1150 Wien

Wann 12:00 – 19:00 Uhr

Wieviel kein Eintritt!

