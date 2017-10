Heute in Wien: 16.10.17

Tagestipps 16 (c) STADTBEKANNT

Österreich hat gewählt! Wir wählen heute das beste Programm, das der Montag hergibt.

Riesenburger

Wie es sich für ein vernünftiges englisches Pub gehört, gibt es natürlich auch im Kringers eine Fülle an Whiskey-und Bier-Sorten sowie Cocktails. Doch Prunkstücke neben dem üblichen Bar Food (Chicken –Wings, Toast, Salate) sind die Burger. Diese sind nicht nur köstlich sondern vor allem riesig. Also für den kleinen Hunger ist das nichts, beim Testessen mussten wir uns schon zu zweit über dieses Ungetüm hermachen. Serviert wird das Ganze vom überaus netten Personal. Also auch von der Seite her, gibt’s nichts zu meckern.

Kringers No. 2

Wo Hütteldorfer Straße 4, 1150 Wien

Wann 17:00 – 2:00 Uhr

Insekten zum Essen

Im Rahmen des Welternährungstages veranstaltet das United Nations Information Service (UNIS) Vienna ein Screening des Films „Bugs“ mit anschließender Diskussion. In dem Film geht es um Insekten als Nahrung – etwas, das für viele ungewöhnlich klingt, in Zukunft aber vielleicht ganz normal wird. Keine Reservierung möglich – First come, first served!

World Food Day: Screening „Bugs“ (2016)

Wo Top Kino, Rahlgasse 1, 1060 Wien

Wann 18:30 – 21:30 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Für den guten Zweck quizzen

Montag ist vielerorts Pub-Quiz-Tag. So auch im Schottischen Highlander Pub. Das schöne an diesem: Alle Einnahmen werden an die St. Anna Kinderkrebs-Forschung gespendet. Das Quiz findet auf Englisch statt. Mehr Infos:

Charity Pub Quiz #17

Wo Highlander Pub, Garnisongasse 3, 1090 Wien

Wann 19:30 – 22:00 Uhr

Wieviel 1,- Euro pro Person

Jazzig im Jazzland

In seinem pianolosen Trio kann sich Niko auf Oliver Steger und Harry Tanschek perfekt verlassen. Erlebt feinste Jazzmusik des Niko Afentulidis Trio in dem wahrscheinlich besten Jazzclub der Stadt!

Niko Afentulidis Trio

Wo Jazzland, Franz Josefs Kai 29, 1010 Wien

Wann 21:00 – 24:00 Uhr

Wieviel maximal 20,- Euro

