Heute in Wien: 16.1.18

Tagestipps für Wien

Ein gesunder Start in den Tag gibt uns Kraft für Shopping und viel Kultur!

Gesund in den Tag starten

Der Bioladen St. Josef ist praktischer Nahversorger und vegetarisches Restaurant zugleich. Von Anrainern geschätzt als Vertreiber von Bio-Produkten aus der Region, ist der Laden gleichermaßen beliebt unter gesundheitsbewussten Frühstücksfreunden.

Naturkost St. Josef

Wo Zollergasse 26, 1070 Wien

Wann 8:00 – 18:30 Uhr

Mit Konzept shoppen

Lange war man als Wiener in den 1990ern auf Mailorder und später dann in Zeiten des Web 2.0 auf Onlineshops angewiesen, wenn man sich nicht von Kopf bis Fuß in Fast-Fashion kleiden und im Einheitslook herumlaufen wollte. Modemetropolenfeeling zu versprühen grenzte schon an eine Sisyphosarbeit. Heute ist das anders: Besucht die besten Concept Stores von Wien!

Wiens beste Concept Stores

Österreichische Architektur

Liane Lefaivre beschäftigt sich in ihrer Publikation Rebel Modernists. Viennese Architecture since Otto Wagner mit dem Einfluss der Moderne auf die österreichische Architektur. Zum Auftakt des Otto-Wagner-Jubiläumsjahres 2018 im MAK stellt sie ihr Buch nach Präsentationen in London und Zürich erstmals in Wien vor. Die Veranstaltung findet auf Englisch statt!

Buchpräsentation Rebel Modernists

Wo MAK, Stubenring 5, 1010 Wien

Wann 18:00 – 19:00 Uhr

Wieviel 5,- Euro

Fototeller

Er lichtete Oscarpreisträgerin Helen Mirren in der Badewanne ab, fotografierte Charlotte Rampling nackt im Louvre und inszenierte die 68jährige Vivienne Westwood als reife Venus. Juergen Teller und Elisabeth von Samsonow im Gespräch mit Ö1 Redakteurin Christine Scheucher.

Ö1 Artist Talk: Juergen Teller und Elisabeth von Samsonow

Wo Unteres Belvedere, Rennweg 6, 1030 Wien

Wann 18:30 – 19:30 Uhr

Wieviel 19,- Euro (Ermäßigung möglich)

