Heute in Wien: 15. 9. 2016

Tagestipps für Wien

Am Morgen zum Yoga, später nach Italien und am Abend dann ins MuseumsQuartier. Und was macht ihr so?

Goooood Morning, Yoga!

Zwar nicht ganz gratis, aber dafür mit Mehrwert! Die Morning-Yoga Stunden sind ganz unkompliziert und man kann einfach vorbeikommen. Matte aber selber mitbringen.

Good Morning Yoga im Volksgarten

Wo Theseustempel, Volksgarten, 1010 Wien

Wann 7:30 – 8:30 Uhr

Wieviel Spendenvorschlag: 5,- bis 10,- Euro

Avanti, Avanti

Was mögen wir an Italien am liebsten? Na, den Kaffee natürlich. Und Mortadella. Und den Wein. Und Olivenöl. Gibt’s alles im Donatella Alimentari.

Donatella Alimentari

Margaretenstraße 42

1040 Wien

Kultur, oida!

Ein Ticket und gleich drei Museen – wer die volle Ladung Kultur auf einmal haben will, der kriegt das bei der Art Night! Zur Stärkung gibt’s dann auch einen Überraschungscocktail.

Art Night im MQ

Wo MuseumsQuartier

Wann 17:00 – 21:00 Uhr (Überraschungscocktail um 18:30 Uhr)

Wieviel 12,- Euro

Wofür Eintritt gilt für mumok, Leopold Museum und Kunsthalle

Theater-Museum-Kultur

Heute ist Kultur-Tag. Im MAK hält Barbara Lesák einen Vortrag über die Architektur des Theaters im Wandel der Zeit. Kling eigentlich ganz spannend!

Barbara Lesák: Friedrich Kiesler und die architektonische Erneuerung des Theaters

Wo MAK Säulenhalle, Stubenring 5, 1010 Wien

Wann 16:00 Uhr

