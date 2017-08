Heute in Wien: 15.8.17

Tagestipps 15 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Wer in der Kirche immer schön aufgepasst hat, weiß, dass wir heute Mariä Himmelfahrt feiern. Gemeint ist zwar nicht Maria Theresia, aber die kommt heute trotzdem in unserem Programm vor …

Reis und Fisch

Das japanische Restaurant Unkai, was so viel bedeutet wie „Wolkenmeer“, befindet sich im 7. Stock des Grand Hotels am Kärntner Ring. Die authentisch japanische Küche kann nun schon seit über 15 Jahren dort genossen werden und neben dem luxuriösen Restaurant im Dachgeschoss bietet außerdem auch die Sushi-Bar im Erdgeschoss eine nette Auswahl an Bento Boxen und Sushi. Für besonders Japan-Interessierte finden im Unkai außerdem auch Sushi-Kochkurse statt.

Unkai

Wo Kärtner Ring 9, 1010 Wien

Wann 12:00 – 14:30 Uhr und 18:00 – 22:45 Uhr

100Wasser

Das Museum Hundertwasser befindet sich im Kunst haus Wien, das 1991 von Friedensreich Hundertwasser, einem der wichtigsten österreichischen Künstler des 20. Jahrhunderts, gegründet wurde. Es wurde ursprünglich als Heimat für das Werk Hundertwassers geplant und errichtet und zusätzlich mit Räumen für internationale Wechselausstellungen ausgestattet. Jeden Dienstag um 15:00 Uhr kann mit gültiger Eintrittskarte ohne Zusatzkosten eine Überblicksführung genossen werden.

Museum Hunterwasser

Wo Kunst Haus Wien, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr (Führung um 15:00)

Wieviel 12,- Euro (Ermäßigung möglich!)

Schattenseiten …

Obdachlose erklären die Obdachlosigkeit. So habt ihr Wien noch nicht gesehen! Bei dieser Stadtführung gibt es viel über das Thema zu erfahren: Herausforderungen, Lösungsansätze und viele Geschichten vom Leben und Überleben in der Großstadt. Unter folgendem Link für die heutige Tour anmelden:

Shades Tour Vienna

Wo vor dem Caritas Restaurant INIGO, Bäckerstraße 18, 1010 Wien

Wann 18:00 – 20:00 Uhr

Wieviel 15,- Euro

Ein Hauch von Barock

Im August verwandelt sich der Kammergarten des Unteren Belvedere zu einem der schönsten Freiluftkinos Wiens. Unter dem Thema „Ein Hauch von Barock“ werden thematisch passende Filme gezeigt. Heute läuft „Maria Theresia“ von Emil E. Reinert aus dem Jahr 1951. Museumstickets sind gleichzeitig Eintrittskarten für das Kino.

Kino im Kammergarten

Wo Belvedere Museum, Prinz-Eugen-Straße 27, 1030 Wien

Wann 21:30 – 23:30 Uhr

Wieviel Eintrittskarte Oberes und Unteres Belvedere: 20,- Euro (Ermäßigung möglich!)

