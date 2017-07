Heute in Wien: 15.7.17

Tagestipps 15 (c) STADTBEKANNT

Zum 15. gibt es mindestens 15 gute Gründe, den Samstag in Wien zu verbringen. Wir haben uns auf die vier besten davon festgelegt und daraus unsere Tagestipps zusammengestellt: Kulinarisches, Klimt, Kunst und keine schlechte Musik.

Morgens am Yppenplatz

Den Brunch gehen wir heute einmal besonders gemütlich an, denn im Dellago geht das samstags bis 15:00 Uhr. So bleibt genügend Zeit sich durch die großartigen Antipastizu kosten.

Dellago – Das Lokal am Yppenplatz

Wo Payergasse 10, 1160 Wien

Wann 9:00 – 2:00 Uhr

Happy Birthday, Klimt-Villa!

155 Jahre Klimt-Villa müssen gefeiert werden. Deswegen erwartet uns dort heute ein dichtes Programm: Pop-up-Stores, tolle Musik, Drinks und geführte Touren. Auf in den 13. Bezirk!

Gustav Klimt – Birthday Party – Klimt Villa

Wo Feldmühlgasse 11, 1130 Wien

Wann 10:00 – 19:00 Uhr

Wieviel 8,- Euro

AU-stellungseröffnung

Mit einer Vernissage startet heute Vuk Palibrks Ausstellung im AU in Ottakring. Der aus Serbien stammende Künstler hat sich auf Comics, Illustration und Animation spezialisiert – zu sehen gibt es Arbeiten aus drei Zyklen.

Ausstellung: Zeichnungen und Animationen von Vuk Palibrk (SRB)

Wo Brunnengasse 76, 1160 Wien

Wann 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Rein in den VoGa!

Was wäre der Sommer ohne einer Party im Volksgarten? Dazu gibt es gleich zwei fette DJ-Line-ups. Einmal „KEIN SONNTAG OHNE TECHNO“ im Garten und einmal „MODE TALKING“ unter den Bäumen. Auf die Tanzfläche, fertig, los!

Mode Talking x Kein Sonntag Ohne Techno

Wo Burgring, 1010 Wien

Wann ab 21:00 Uhr

Wieviel 14,- Euro (verschiedene Ermäßigungen möglich)

