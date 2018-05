Heute in Wien: 15.5.2018

Tagestipps 15 (c) STADTBEKANNT

Für jeden ist etwas dabei! Am Spittelberg wird geschmökert, auf der Donauinsel gegrillt und mit einem Musik Bingo beenden wir den Tag.

Schnäppchenjagd

Das Theater am Spittelberg lädt zum Stöbern in wundersamen Vintage und Second-hand- Schätzen ein. Von Wohnen bis Mode ist alles dabei was das Herz begehrt.

Flohmarkt im Theater am Spittelberg

Wo Theater am Spittelberg, Spittelberggasse 10, 1070 Wien

Wann 11:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Max & Benito

Bei dem schnuckeligen Mexikaner gibt es Tacos, Burritos und Bowls, die man vor Ort oder unterwegs essen kann. Dank Baukasten-System (und extrem freundlichem Personal) kommt nur das in eure Tortilla oder Take-Away-Bowl, was ihr wirklich möchtet: Reis, schwarze Bohnen, gegrilltes Gemüse, Hühner- oder Rindfleisch und frische Kräuter-Toppings und Salsas.

Max & Benito

Wo Wipplingerstraße 23, 1010 Wien

Mariahilfer Straße 4, 1070 Wien

Bingo!

Beim Musik Bingo können wir unser musikalisches Wissen unter Beweis stellen. Zusätzlich gibt es Craft Beer, tolle Preise und jede Menge Spaß. Jede Bingo Karte enthält 25 Namen von Musikern oder Musikgruppen, Ziel ist es die Interpreten der Songs zu erkennen.

Music Bingo Night

Wo Café Lassa, Thurngasse 19, 1090 Wien

Wann 19:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 1,- Euro pro Bingo Karte

