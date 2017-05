Heute in Wien: 15.5.2017

15 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Wir starten in die neue Woche mit einer Kalorien-Sünde, gleichen unser Karma aber mit freiwilligem Engagement wieder aus, bevor wir uns am Abend in den Tiefen des Weltraums verlieren …

1 + 2 = GREAT

So heißt die Montags-Aktion des TGI Fridays im Mai, mit der der Wochenstart verschönert werden soll. Um 29,95 Euro bekommt man zwei Hauptspeisen und eine Vorspeise, wenn man zu zweit kommt. Auch wenn das Interieuer ein bisschen über-drüber ist, so sind die Burger hier immer gut – vorausgesetzt man achtet nicht zu stark auf seine Linie.

TGI Fridays Vienna

Wo Schubertring 13, 1010 Wien

Wann 12:00 – 23:00 Uhr

Freiwilliges Engagement

In der Universität Wien findet eine Fachmesse für Freiwilligenarbeit speziell für Studierende und Schüler der Oberstufe statt. Über 50 NGOs stellen vor, wofür sie stehen und wie man sich für sie engagieren kann. Vom Alpenverein bis youngCaritas ist alles dabei.

#YOUNGVOLUNTEERS (2017)

Wo Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien

Wann 10:00 – 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Über das All(es)

Bei dieser Veranstaltung spricht Ex Science Buster Werner Gruber im Wirtschaftsmuseum über die Tiefen des Weltraums. Wer ihn kennt weiß, dass es mit dem Direktor des Planetariums Wien, der Kuffner- und der Urania-Sternwarte nie langweilig wird. Eintritt ist frei. Dazu gibt es noch gratis Brötchen und Erfrischungen.

Über das All(es)

Wo Wirtschaftsmuseum, Vogelsanggasse 36, 1050 Wien

Wann 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 14.5.2017 Sebastian Kurz entkernt die ÖVP »