Heute in Wien: 15.4.2018

Der Sonntag ist einer unserer liebsten Tage und hält immer tolle Überraschungen bereit.

Die Sportlichen genießen heute ein gesundes Frühstück in der Health Kitchen und radeln anschließend ein paar Runden um den Ring, bevor sie in der Grellen Forelle abtanzen. Die Gemütlichen suchen am Flohmarkt einen neuen Zauberkasten, gehen ins Kino um neue Welten zu entdecken und teilen Essen beim 4. FAIRnetzungs-Treffen.

Fit in den Frühling

Am Sonntag darf ein gemütliches Frühstück auswärts nicht fehlen. In der Health Kitchen in der Zollergasse findet man nicht nur schmackhaftes, sondern vor allem auch gesundes Frühstück. Vom Paleo Wrap mit Ei-Omelette über Eintöpfe, Rolls oder Salate – die Auswahl ist groß und gesund. Trotzdem darf hier auch mit Low-Carb-Cheesecake ein bisschen gesündigt werden.

Health Kitchen

Wo Health Kitchen, Zollergasse 14/1, 1070 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Sammlerflohmarkt Circus und Zauberkunst

Wer auf der Suche nach einem neuen Zauberkasten ist, wird beim Sammlerflohmarkt des Circus- und Clown Museums am Ilgplatz im 2. Bezirk sicher fündig. Mit dem Erlös des Flohmarkts werden wieder neue Objekte für dieses einzigartige Museum angeschafft, also nichts wie hin!

Sammlerflohmarkt Circus und Zauberkunst

Wo Circus- & Clown Museum, Ilgplatz 7, 1020 Wien

Wann 10:00 – 13:00 Uhr

Um den Ring radeln

Wir hoffen auf gutes Wetter für heute, denn da findet die traditionelle RADpaRADe statt. Der Ring wird für das radelnde Volk gesperrt und man kann nach Lust und Laune in die Pedale treten. Der Treffpunkt ist vor dem Burgtheater ab 11 Uhr, der Start erfolgt dann eine Stunde später.

RADpaRADe 2018

Wo Burgtheater, Universitätsring 2, 1010 Wien

Wann 11:00 – 14:00 Uhr

Wieviel Kostenlos

Kino aus CEE

Das LET’S CEE Film Festival hat zwar bereits am Freitag begonnen und geht noch bis zum 22. April. Da Sonntag aber der perfekte Kinotag ist, legen wir euch einen Besuch bei diesem spannenden Festival ans Herz. Gezeigt wird eine Auswahl der besten aktuellen Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme aus Zentral- und Osteuropa (CEE) sowie der Kaukasus-Region und der Türkei.

LET’S CEE

Wo Verschiedene Kinos in Wien

Wann 12:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 9,50,- Euro

FAIRnetzung

Lebensmittel teilen statt wegwerfen! Unter diesem Motto ist die ursprünglich in Deutschland gegründete Organisation Foodsharing aktiv. Heute lädt Foodsharing zum 4. FAIRnetzungs-Treffen um alte Kontakte zu pflegen und Neue knüpfen und über Foodsharing zu informieren.

Foodsharing Wien

Wo Verein M.U.T., Rechte Wienzeile 37/3/1, 1040 Wien

Wann 15:00 – 17:00 Uhr

Auf entspannt

Schmeißt euch in Schale, es wird getanzt! Lasst das Wochenende bei Live-Musik ausklingen.

Estikay – 24/7 Tour 2018

Wo Grelle Forelle, Spittelauer Lände 12, 1090 Wien

Wann 20:00 Uhr

