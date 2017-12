Heute in Wien: 15.12.17

Tagestipps 15 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Wir spannen den Bogen zwischen Bier und Wein und hoppen vom ersten in den vierten Bezirk und wieder zurück. Viel Spaß am Freitag!

Bierbrauend Speisen

Freitags sollte man den Tag ohnehin nicht zu früh starten, deswegen geht es mit einem deftigen Mittagessen im Wieden Bräu los bei uns. Da könnt ihr dann auch gleich einen Termin für’s nächste Brauseminar buchen!

Wieden Bräu

Wo Waaggasse 5, 1040 Wien

Wann 11:30 – 24:00 Uhr

Klein, mystisch und magisch

Unter dem Motto „klein, mystisch und magisch“ veranstaltet die ÖH der Angewandten den diesjährigen Weihnachtsmarkt. Es gibt bestimmt viele kleine und süße Dinge, Selbstgemachtes und Kunstvolles. Wir sind gespannt!

Angewandte Weihnachtsmarkt

Wo Angewandte, Oskar-Kokoschka-Platz, 1010 Wien

Wann ab 12:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Gustieren am Markt

Früher fand man die Markterei oft in der Alten Post – jetzt sind die Standler noch einmal im LGV Gärntergschäftl in der Nähe des Naschmarkts anzutreffen. Kulinarik, viel zum Verkosten und Sekt von Schlumberger erwarten euch.

Markterei im LGV Gärtnergschäftl

Wo LGV Gärntergschäftl, Kettenbrückengasse 20, 1040 Wien

Wann ab 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Wie lange noch morgen von 9:00 – 17:00 Uhr!

Afterwork mit Wein

Abends gibt es schließlich immer was zu tun. Heute mal mit Wein, Gin&Tonic und DJ Sounds im Wein & Co am Schottentor. Der Eintritt ist frei und somit kann ein Besuch eigentlich kein Fehler sein!

Sound im Glas

Wo WEIN & CO Schottentor, Universitätsring, 1010 Wien

Wann ab 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Wien für Deutsche – Gewinnspiel