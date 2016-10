Heute in Wien: 15. 10. 2016

Tagestipp 15 (c) STADTBEKANNT

Samstags gibt’s immer viel zu tun! Trinktipps, Shoppingtipps und Cheesecaketipps – ja, der Samstag ist voller Genüsse!

Für Schnelle

Ab heute kann man Karten für die VIENNALE 2016 kaufen! Schnell, schnell, schnell!

VIENNALE 2016

Wo per Telefon, online oder bei den Vorverkaufsstellen

Wann heute ab 10:00 Uhr!

Wann dann die Viennale läuft von 20. Oktober bis 2. November

Lagerplünderung Vol 2

Wer es gestern noch nicht hingeschafft hat – heute gibt’s bestimmt auch noch gute Sachen!

Blue Tomato Lagerabverkauf Wien

Wo Wiener Stadthalle, Halle E, Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien

Wann 9:00 – 18:00 Uhr

Wieviel nix!

Kaffeekränzchen Deluxe

Macht euch auf Schlangenstehen gefasst: das Cheesecake Tasting im Marriott Hotel lockt jedes mal seeehhhr (!!) viele Menschen!

Marriott’s Cheesecake Tasting

Wo Vienna Marriott Hotel, Parkring 12A, 1010 Wien

Wann 12:00 – 16:00 Uhr

Wieviel gratis, aber first come, first served!

Galerientour

Heute ist der letzte Tag des curated by_Vienna Festival, bei dem Galerien offen stehen, gratis Führungen angeboten werden und und und! Informiert euch am besten direkt auf der Seite, was euch anspricht!

curated by_Vienna

Wo verschiedene Galerien in Wien

Wann nur noch heute

Wieviel großteils gratis!

Abseits Trinken

Weil wir die Bars aus den inneren Bezirken eh schon fast alle auswendig kennen – mal wieder ein Tipp für weiter draußen: Bei mir! (nein, die Redakteure laden euch grade nicht zu sich nach Hause ein!)

Bei mir

Speckbachergasse 47, Ecke Seeböckgasse

1160 Wien

Weitere Events

findet ihr außerdem in unserem Eventkalender, den ihr sowieso immer um Rat fragen könnt, wenn euch mal fad ist!

