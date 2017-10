Heute in Wien: 15.10.17

Tagestipps 15 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Der heutige Sonntag dreht sich voll und ganz um die Wahl. Vergesst nicht, am politischen Geschehen teilzunehmen und euer Kreuzerl zu machen!

Geht wählen!

Das allerwichtigste am heutigen Tag: Wählen gehen! Nehmt eure Verantwortung wahr und zeigt, dass euch die Demokratie am Herzen liegt. Wer es noch nicht mitbekommen hat (und glaubt es, es gibt genug Leute, auf die das zutrifft): Wir wählen heute unseren Nationalrat und somit das wichtigste Entscheidungsgremium unserer Gesetzgebung. Wer sich in letzter Minute noch einmal einen Überblick über Themen und Positionen machen will, hier unser Tipp:

Das kleine Einmaleins der Nationalratswahl

Käsekrainer zum Frühstück

Wer seine Bürgerpflicht erfüllt hat, darf sich danach mit einem umfangreichen Frühstück belohnen! Zum Beispiel im Figar. Dort gibt es Frühstück bis 16:00 Uhr, und das kann sich sehen lassen! Die Auswahl ist wahrlich eine Freude. Vom Burger bis zur Käsekrainer gibt es hier alles mögliche unter der Kategorie „Frühstück”. Aber natürlich sind auch alle traditionellen Lieblinge auf der Karte.

Frühstück im Figar

Wo Kirchengasse 18, 1070 Wien

Wann 9:00 – 24:00 Uhr (Frühstück bis 16:00 Uhr)

Analog Film schauen

Christopher Nolan ist bekannterweise neben Quentin Tarantino einer der Hollywood Regisseure, die sich sehr stark für den Erhalt des analogen Films und Filmerbes, sowie für den Erhalt der analogen Filmprojektion einsetzen. In Österreich konnte DUNKIRK seit dem Starttermin am 27. Juli nur digital gesehen werden – doch nun bietet das Gartenbaukino die Gelegenheit den Film in seiner vollen Pracht von 70mm in einigen Special Screenings zu genießen!

DUNKiRK – 70mm Screening

Wo Gartenbaukino, Parkring 12, 1010 Wien

Wann 15:00 Uhr

Wieviel 12,50 Euro

Wale schauen

Um 17:00 gibt es die ersten Hochrechnungen der Wahl. Zahlreiche Lokale und Initiativen laden zum gemeinsamen „Wahlschauen“ ein. So zum Beispiel das das Schikaneder. Hier könnt ihr alle Ergebnisse und Analysen auf der großen Kinoleinwand mitverfolgen. Ab 20:15 läuft dann übrigens der sonntägliche Tatort auf der Leinwand!

WAHLschauen im Schikaneder

Wo Margaretenstraße 22-24, 1040 Wien

Wann 17:00 – 20:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

