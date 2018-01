Heute in Wien: 15.1.18

Tagestipps für Wien

Ein Tag voller Kultur und guter Unterhaltung: Eine Leinwand, ein Plattenspieler und zwei Bühnen …

Trinken zu guter Musik

Bringt eure Vinyls vorbei, gebt sie ab und genießt einen Drink während eure Musik gespielt wird! Das ist die Idee hinter „Lassa goes Vinyl“. Jeden Montag und Mittwoch ab 18:00 Uhr.

Lassa goes Vinyl

Wo Thurngasse 19, 1090 Wien

Wann 18:00 – 24:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Eine perfekte Welt … ?

Ruth Maders Film „Life Guidance“, der seine Premiere im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele von Venedig 2017 feierte, spielt in der nahen Zukunft, in einer Welt des perfektionierten Kapitalismus. Heut im Stadtkino Wien!

Life Guidance: Ein Film von Ruth Mader

Wo Akademiestrasse 13, 1010 Wien

Wann 18:00 Uhr

Wieviel 9,- Euro

Eine perfekte Welt … ? – Die Zweite!

Alle wollen belohnt werden! Außerdem einen Hund und Erbschaft. Für die Vergnügung bitte Kaffee und Schaumwein. Vor allem aber Bier. Wer leistet, verdient. Geben heißt Kriegen. Und im Krieg um die Verteilung ist der Verlierer selber schuld. Denn im organisierten Staat ist alles so eingerichtet, dass Gerechtigkeit herrscht. Immerhin: Wer will, der kann. Oder wer kann, der will? Eine Komödie auf der Bühne des Theaters Drachengasse.

Regime der Auster

Wo Theater Drachengasse, Drachengasse 2, 1010 Wien

Wann 20:00 Uhr

Wieviel 19,- Euro (Ermäßigung möglich)

Röst-Kampf

Zwei Comedians treten gegeneinander an. Spontan müssen sie dem anderen Witze „an den Kopf werfen“. Nach dem Vorbild von „Roast Battle“ und „Roastmasters“ steigen heute Tamas Vamos aus Ungarn und der Österreicher David Stockenreiter in den Ring. Gewitzelt wird in englischer Sprache!

Comedic Combat: Comedy Roast Battle!

Wo Kramladen, U-Bahnbogen 39-40, Lerchenfeldergürtel, 1080 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 11,- Euro

