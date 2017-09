Heute in Wien: 14.9.17

Tagestipps 14 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Zuerst Flöhe shoppen, dann Kebapessen, Graffiti sprayen und Klaviermusik lauschen… Klingt nach einem guten Tag? Na dann werft einen Blick auf die heutigen Tagestipps!

Flöhe in Margareten

Sammler und Schnäppchenjäger können am Margaretenplatz nach Herzenslust stöbern und entdecken.

Flohmarkt am Margaretenplatz

Wo Margaretenplatz, 1050 Wien

Wann 8:00 – 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Berlin-türkisches Fast Food

Was damit gemeint ist? Der Kebap natürlich. Diesen gibt es in Wien ja praktisch an jeder Ecke. Wo es den besten der Stadt gibt, lest ihr hier bei uns:

Kebap in Wien

Sprühen lernen

Am Reumannplatz findet ein kostenloser Graffiti Workshop statt. Den Teilnehmern werden Grundtechniken des Sprayens auf zur Verfügung gestellten Flächen vermittelt. Dabei soll ein Kunstwerk entstehen, das am 16.9. beim Reumannblast – Street Art Festival präsentiert wird. Der Workshop findet morgen übrigens noch einmal zur gleichen Zeit statt! Anmeldung unter workshop@reumannblast.at.

Graffitit Workshop

Wo Reumannplatz, 1100 Wien

Wann ab 15:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Klaviermusik für alle

Open Piano for Refugees platziert einen frei zugänglichen weißen Flügel in den Raimundhof: Alle dürfen spielen. Alle dürfen zuhören. Im Zuge der Benefiz-Veranstaltungsreihe „Raimundhof-Sessions“ finden danach akustische Konzerte statt. Die Sessions finden bis Sonntag täglich statt.

Raimundhof-Sessions

Wo Raimundhof, Mariahilferstraße 45, 1060 Wien

Wann 17:00 – 20:30 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

