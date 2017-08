Heute in Wien: 14.8.17

Tagestipps 14 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Da morgen Feiertag ist, kann heute richtig lange gefeiert werden! Es stehen zwei tolle Veranstaltungen zur Auswahl. Vormittags tun wir so als wären wir Touristen und mittags gibt’s gesundes Schnitzel!

Lipizzaner-Training

Du lebst in Wien und warst noch nie in der Spanischen Hofreitschule? Na dann nix wie hin! So teuer, wie die meisten denken, muss es nämlich gar nicht sein. Bei der Morgenarbeit der Lipizzaner kann man fast an jedem Werktag den grauen Jungpferden und den „weißen Stars“ beim Trainieren und Aufwärmen zusehen.

Spanische Hofreitschule Morgenarbeit

Wo Michaelerplatz 1, 1010 Wien

Wann 10:00 – 12:00 Uhr

Wieviel 15,- Euro (Ermäßigung möglich!)

Gesundes Schnitzel

Hier werden traditionelle österreichische Gerichte, vermischt mit gesunden Ideen, serviert und somit gibt es hier trotz kulinarischer Klassiker wie dem Wiener Schnitzel keine schwere Kost. Das Ambiente ist sehr offen und im Sommer kann man auch im Schanigarten vor dem Lokal sitzen. Die Qualität der Speisen im Finkh ist einwandfrei und somit sind auch die etwas gehobeneren Preise durchaus gerechtfertigt.

Finkh

Wo Esterhazygasse 12, 1060 Wien

Wann 17:00 – 24:00 Uhr

Last Night a DJ saved my Life

Der Veranstalter 80er-Zone widmet immer wieder ganze Nächte der synthesizer- und rock-trächtigen Dekade mit feinster Musik von Blondie, Falco, AC/DC und Co. Nun wird das 18-jährige Bestehen gefeiert mit vier DJs auf zwei Floors und vielen Extras.

80er-Zone X-Large

Wo U4 Vienna, Schönbrunner Straße 222, 1120 Wien

Wann 22:00 – 5:00 Uhr

Wieviel 5,- Euro vor 23:00, danach 10,- Euro

In den Feiertag feiern

Morgen ist Feiertag. Wie nennt man also am besten eine Veranstaltung heute? Äh, ja genau: Feiertag. Gefeiert wird ein Openair im Volksgarten gemeinsam mit der Good Life Crew und den Kollegen von 1000things to do in Vienna.

Feiertag – Das Volksgarten Sommer Openair

Wo Volksgarten, Burgring, 1010 Wien

Wann 23:00 – 6:00 Uhr

Wieviel 13,- Euro

STADTBEKANNT

