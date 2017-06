Heute in Wien: 14.6.17

Tagestipps 14 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Ein Mittwoch, der sich wie ein Freitag anfühlt, zählt zu den Vorzügen der Feiertage in den warmen Jahreszeiten. Wir genießen und zwar mit Frühstück, einem kulinarischen Besuch an der WU, Party in der Albertina und klassischer Musik zum Darüberstreuen.

Frühstücken im 15.

Diesen Dienstag starten wir mit einem Date. Mit Eduard, oder besser gesagt IM Eduard. Bleibt nur noch zu hoffen, dass das Bicher Müsli nicht eifersüchtig wird, wenn wir uns heute einem Kaiserschmarrn zum Frühstück widmen.

Eduard

Wo Sparkassaplatz 1, 1150 Wien

Wann 7:30 – 00:00 Uhr

Ein Hoch der Regionalität!

Reife Zeit für gutes Essen! So lautet die Devise heute an der WU, wo sich beim Event „Brutal regional.“ nicht nur nur alles um die Zukunft unserer Lebensmittel dreht, sondern auch gleich verkostet und diskutiert werden kann.

Brutal regional. Die Zukunft unserer Lebensmittel?

Wo Wirtschaftsuni Wien, Welthandelsplatz 1, 1020 Wien

Wann ab 15:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Das Museum als Club-Location

Das Programm der Albertina zur Sommerzeit kann sich sehen lassen. Mittwoch steht nun ganz im Zeichen von coolen Drinks und Musik Dank eines hörenswerten DJ-Aufgebots. Dazu gibt es kostenlose Führungen.

Albert & Tina

Wo Albertinaplatz 1, 1010 Wien

Wann ab 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Musik in der Universität

Chor und Orchester der Uni Wien ziehen vor den Ferien nochmal alle Register. In der besonderen Atmosphäre des Arkadenhofes wird Carmina Burana zum Besten gegeben. Picknickkorb und Decke einpacken und so steht einem gemütlichen Abend nichts mehr im Weg.

Carmina Burana Sommernachtskonzert

Wo Universitätsring 1, 1010 Wien

Wann 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

