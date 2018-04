Heute in Wien: 14.4.2018

Tagestipps 14 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Der heutige Samstag lässt uns bei so vielen tollen Veranstaltungen die Qual der Wahl. Lieber zum Bike Festival am Rathausplatz oder dem Designmarkt im MQ? Karitatives Einkaufen oder sich beim Japaner am Soulfood laben? Mit unseren Tipps fällt euch die Entscheidung hoffentlich leichter.

Ja, wir san mit’m Radl da

Das Bike Festival findet heuer bereits zum 20. Mal statt und läutet traditionell die Radsaison ein. Über 100 AustellerInnen präsentieren Neuheiten rund ums Rad. Beim Fahrrad-Wien Stand gibt es Beratung und Infos zum Radfahren in der Stadt. Wer noch auf der Suche nach einem Rad für die neue Saison ist, wird vielleicht beim Falter Radflohmarkt fündig.

Bike Festival Wien

Wo Bike Festival Wien, Rathausplatz, 1010 Wien

Wann 09:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Kostenlos

Design-Trends im MQ

Aktuelle Frühjahrs- und Sommerkollektionen von über 100 DesignerInnen könnt ihr beim WAMP Designmarkt im MQ bewundern und auch käuflich erwerben. Designlabels aus Österreich, Ungarn und weiteren europäischen Ländern zeigen ihre neuesten Trends aus den Bereichen Mode, Schmuck, Accessoires, Home Dekor, Kunstgegenstände, Kindermode und Spielsachen.

WAMP Designmarkt

Wo Museumsquartier Wien, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 11:00 – 19:00 Uhr

Wieviel Kostenlos

Karitativer Bücherabverkauf

Romane aller Art, Krimis, Thriller, Liebesgeschichten, Sachbücher – das alles und mehr findet ihr beim Lagerabverkauf bei Books4Life. Die günstigsten Bücher kosten nur 2,- Euro, ab dem fünften Buch gibt es außerdem ein sechstes gratis dazu. 90% der Einnahmen gehen an karitative Organisationen, wie die Gruft oder Amnesty International.

Lagerabverkauf bei Books4Life Wien

Wo Skodagasse 17, 1080 Wien

Wann 12:00 – 16:00 Uhr

Traditionell Japanisch

Das Taya in der Taborstraße hat sich ganz der traditionellen japanischen Küche, genannt Washoku, verschrieben. Milch und rotes Fleisch werden dabei außen vor gelassen, Gemüse, Huhn und Fisch dagegen sind bei Washoku sehr beliebt. Neben dem schmackhaften Essen überzeugt auch das Ambiente mit japanischem Flair.

Taya

Wo Taya, Taborstraße 65, 1020 Wien

Wann 11:30 – 17:00 Uhr

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

Heute in Wien: 13.4.2018 Es ist zwar Freitag, der 13., aber das ist kein Grund heute daheim zu bleiben. Wir sind zumindest nicht abergläubisch und haben euch ein paar Highlights für den

Heute in Wien: 12.4.2018 An diesem Donnerstag wird bestimmt niemandem fad. Denn es gibt einiges zu tun! Zu Electro-Klängen tanzen, einer Lesung lauschen oder ins Kino gehen: wir haben für

Heute in Wien: 11.4.2018 Unser Wien hat auch an diesem Mittwoch einige spannende Aktivitäten für euch auf Lager. Ein vollkommen neues Theatererlebnis im Dunkeln, eine Clubnacht, die schon am

« Heute in Wien: 13.4.2018