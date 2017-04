Heute in Wien: 14.4.2017

14 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Es ist soweit, das Osterwochenende steht vor der Tür und mit ihm eine Freitagsagenda, die sich sehen lassen kann. Nach dem Wochenmarkt im WUK zieht es uns zum Essen, Trinken und Musikhören ans Schottentor. Kultig geht der Abend im Filmcasino zu Ende!

Grünzeug im WUK

Wer plant seinen Balkon oder die Fensterbänke zu begrünen, sollte heute im WUK vorbeischauen. Am Wochenmarkt dreht sich alles um biologische Gemüse- und Kräuterpflänzchen. Obendrein warten die Marktstände eine Reihe köstlicher Produkte auf.

WUK Wochenmarkt

Wo Währinger Straße 59, 1090 Wien

Wann 9:00 – 16:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Fleischlos

Für alle, die in den letzten Wochen gefastet haben, geht es nun in den Endspurt. Dazu passend suchen wir uns heute vegetarische und gesunde Köstlichkeiten aus und werden am Buffet im yamm! fündig. Fleischlos allemal, doch auf Geschmack muss man nicht verzichten.

yamm!

Wo Universitätsring 10, 1010 Wien

Wann 8:00 – 1:00 Uhr

Wein und Musik

Direkt neben dem yamm! geht es weiter, denn bei Wein & Co steht das nächste Afterwork-Event auf dem Programm. Zum gepflegten Glaserl Wein gibt es Musik von Wagnerlove, The Reverend und Nikizza.

Sound im Glas

Wo Universitätsring 12, 1010 Wien, 1010 Wien

Wann 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Monty Python im Filmcasino

Wann, wenn nicht heute? Monty Pythons „Das Leben des Brain“ gilt als Kultkomödie und erzählt eine ähnliche, wenn auch deutlich skurrilere Geschichte als die, die wir über Jesus Christus kennen. In der 35mm Originalversion!

Life Of Brian im Filmcasino

Wo Margaretenstrasse 78, 1050 Wien

Wann 22:30 Uhr

Wieviel ab 7,50 Euro

