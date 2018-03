Heute in Wien: 14.3.2018

Tagestipps 14 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Nach einer Austellung im designforumWIEN probieren wir uns durch die Ginvielfalt im Vinogin. Am Abend entscheiden wir zwischen einer energiegeladenen Bühnenshow oder einer aufregenden Mischung aus Hip/Hop und Jazz.

Wein und Gin so weit das Auge reicht

Im Vinogin gibt es Gin von der Vorspeise bis zur Nachspeise. Mit über 100 Gin Sorten und einem beachtlichen Angebot an auserlesenen Weinen sorgt das Lokal für einen flüssigen Genuss.

Vinogin

Wo Fleischmarkt 28, 1010 Wien

Wann 18:00 – 24:00 Uhr

Underground Images

Die Aussttellung „Underground Images“ zeigt eine Auswahl der unzähligen Plakate, die an der School of Visual Arts New York zwecks Eigenwerbung für das New Yorker U-Bahn-System gestaltet wurden. Die Schau umfasst rund 50 Plakate und ist sowohl kulturgeschichtlich als auch designtechnisch bemerkenswert.

Ausstellung: Underground Image

Wo designforumWien, quartier21/MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Wieviel 2,- Euro, freier Eintritt für designaustria-Mitglieder

Hip/Hop und Jazz

Sketches on Duality überzeugen das Publikum mit einer Mischung aus Hip-Hop, Spoken Word, Jazz und Soul. Das Quintett spielt heute den Auftakt ihrer „WALK CONFIDENT“ Frühjahrs Tour im ORF RadioKulturhaus.

Sketches on Duality // ORF RadioKulturhaus

Wo ORF RadioKulturhaus, Argentinierstraße 30 a, 1040 Wien

Wann 20:00 – 22:00 Uhr

Irischer Speedfolk

Die deutsche Band Fiddler’s Green spielt Musikstücke im Stil des Speedfolk beziehungsweise des irischen Folk. In der Szene Wien kann man sich von deren einzigartigen Bühnenenergie überzeugen und mitreißen lassen.

Fiddler’s Green Konzert

Wo Szene Wien, Hauffgasse 26, 1110 Wien

Wann 19:30 – 23:30 Uhr

