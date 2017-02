Heute in Wien: 14.2.2017

14 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Heute ist Valentinstag! Hier kommen unsere romantischen Tipps für alle Verliebten in Wien – vom traumhaften Ausflug bis hin zur Spezialführung in der Albertina. Aber auch an alle Singles haben wir gedacht!

Für Verliebte

Den Tag der Liebe bei traumhafter Aussicht über Wien feiern ist ganz schön romantisch! Daher haben wir für euch die schönsten Aussichtspunkte der ganzen Stadt gesammelt, damit ihr heute einfach nur die romantischen Momente genießen könnt!

Die schönsten Aussichtspunkte der Stadt

Wo Kahlenberg, Donauturm, Gloriette im Schlosspark Schönbrunn und viel mehr …

Wann tagsüber oder abends!

Lunch Time!

Es wird heiß! Verboten gute Sichuan Küche erwartet euch auch heute im Chili & Pfeffer in Neubau! Auch ein paar chinesisch interpretierte internationale Gerichte stehen auf der Speisekarte und laden zu Mittags- oder Abendessen ein!

Chili & Pfeffer

Wo Schottenfeldgasse 86, 1070 Wien

Wann 11:30 – 14:30 Uhr und 17:00 – 24:00 Uhr

Valentinstagsguide

Noch auf der Suche nach einem individuellen Valentinstagseschenk und einen Plan für den heutigen Tag? Dann schaut rein in unseren Guide für einen gelungenen Tag mit dem oder der Liebsten!

Valentinstag 2017

Wo in ganz Wien

Wann den ganzen Tag!

Love is in the air!

Egal ob verliebt, frisch getrennt, in Begleitung oder allein – heute werden in der Albertina im Rahmen einer Spezialführung die Schönsten Werke zum Thema Liebe gezeigt! Euch erwarten also zarte Romanzen, unerfüllte Leidenschaft, amouröse Abenteuer und heiße Flirts! Und zur Feier des Tages gibt es im Anschluss noch Sekt uns Süßes!

Spezialführung | Liebe(spaare) in der Albertina

Wo Albertina, Albertinaplatz 1, 1010 Wien

Wann 17:00 – 18:00 Uhr

Wieviel 31,- Euro (inklusive Sekt und Naschereien)

Kunst am Dienstag

Herr Leutner erzählt heute in der Westbahnstraße von seiner Vision von Design und wie er gutes Design aus Berlin und Wien wiedergefunden hat. Die Werkstatt musste nämlich übersiedelt werden und zu sehen ist jetzt eine individuelle Auswahl an zeitgenössischem Design!

Mach Platz. Eröffnung.

Wo HERR LEUTNER, Westbahnstrasse 27-29, 1070 Wien

Wann 18:00 – 22:00 Uhr

