Heute in Wien: 14.2.18

14 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Am Tag der Liebenden kommen auch die Singles nicht zu kurz. Heute können neue Bekanntschaften geschlossen und interessante Diskussionen geführt werden. Wer noch ausreichend Energie hat lebt sich noch kreativ auf einer Leinwand aus.

Genüsslich zu Zweit

Am heutigen Tag bietet sich das Restaurant MIR an um ein romantisches Wir zu feiern. Die gelungene Auswahl an orientalischen Speisen, gemischt mit internationalen Spezialitäten und dem freundlichen Personal machen das Lokal zu einem Ort an dem man sich wohl fühlt

MIR

Wo Schleifmühlgasse 21, 1040 Wien

Wann 11:30 – 0:00 Uhr

Podiumsdiskussion

Immer noch müssen sich Frauen für einen sicheren und gleichen Raum durch alle möglichen musikalischen Genres kämpfen. Heute findet im Zuge dessen im W23 eine Podiumsdiskussion statt in der es um feministisches handeln und denken im Kontext von Musik und Clubbing geht.

Queer-Feminism and Contemporary Music & Club Culture

Wo W23, Wipplingerstrasse 23, 1010 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Sei kreativ

Kreatives Schaffen, mit Freunden einen lustigen Abend verbringen oder neue Leute kennen lernen. Das ist alles bei der „Barksy“ ArtNight möglich. Auf einer Leinwand kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen und das eigene Kunstwerk darf anschließend mit nach Hause genommen werden. Es sind keine Vorkenntnisse nötig und das Material wird vor Ort zur Verfügung gestellt.

ArtNight:Paint like Banksy am 14.02.2018 in Wien

Wo Café Zartl, Rasumofskygasse 7, 1030 Wien

Wann 18:00 – 20:00 Uhr

Wieviel 34,- Euro

Bewusstseinserweiternde Klänge

Im Kramladen wird es heute spannend, die amerikanische Band Carlton Meltan zeigt was sie zu bieten hat. Gespielt wird vor allem psychodelische Musik mit Blues und Rock Elementen.

Carlton Meltan Konzert

Wo Kramladen,U-Bahnbogen 39-40, Lerchenfeldergürtel, 1080 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

Heute in Wien: 13.2.18 Heute setzen wir uns für Geschlechtergerechtigkeit und die Abschaffung von Diskriminierung ein. Hinschauen statt wegschauen ist die Devise. Anschließend gibt es eine

Heute in Wien: 12.2.18 Die Faschingswoche startet typisch wienerisch mit einem Kaffee, dann wird es gesellig und ein bisschen Bewegung ist auch dabei.

Heute in Wien: 11.2.2018 Ein Kaffee zum Wachwerden , dann einen Marathon laufen, einen gesunden Essensabstecher und abends das Tanzbein schwingen. Wer sagt ein Sonntag muss langweilig sein.

« Frühstück im El Gaucho am Rochusmarkt Romantische Lokale »