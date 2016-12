Heute in Wien: 14.12.2016

14 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Heute Abend lässt es sich besonders gut in den stylischen Eispavillions im MQ punschen! Aber auch was ihr heute tagsüber so machen könnt verrät euch natürlich STADTBEKANNT …

Advent, Advent!

Heuer findet erstmals ein Adventmarkt im Albert Schweitzer Haus statt! Hier wird hautsächlich Selbstgemachtes angeboten, wie etwa Taschen, Naturkosmetik und viele weitere schöne Sachen hergestellt von Menschen mit Behinderung. Auch für Kekse und Punsch ist natürlich gesorgt!

Adventmarkt im Albert Schweitzer Haus

Wo Garnisongasse 14-16 / Schwarzspanierstraße 13, 1090 Wien

Wann 16:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Freier Eintritt!

Kuchen und Espresso

Das kalte Winterwetter lässt es sich gut mit leckeren Kuchen und warmen Kaffee aushalten! Also ab ins nächste Kaffehaus auf einen Tratsch mit der besten Freundin oder dem besten Freud! Wie wär’s zum Beispiel mit dem Espresso in der Burggasse?

Espresso

Wo Burggasse 57, 1070 Wien

Wann 7:30 – 1:00 Uhr

Führung in der Albertina

Heute führt die Kuratorin Antonia Hoerschelmann durch die aktuelle Ausstellung „Albertina Contemporary“ und zeigt Kunstwerke aus der Nachkriegszeit. Darunter sind unter anderem Arbeiten von Gerhard Richter, Anselm Kiefer, Maria Lassnig und Alex Katz. Treffpunkt der Führung ist übrigens der Harriet Hartmann Court im Eingangsbereich des Museums.

Kuratorinnenführung | Albertina Contemporary

Wo Albertina Museum, Albertinaplatz 1, 1010 Wien

Wann 17:30 Uhr

Wieviel 4,- Euro (exklusive Eintritt)

Punschen im MQ

Die stylischen Eispavillons im Wiener MuseumsQuartier laden regelrecht zum Punsch trinken ein! Hier erwarten euch neben ausgefallenen Punschvariationen auch köstliche Kleinigkeiten!

Winter im MQ

Wo MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 16:00 – 23:00 Uhr

Wie lange noch bis 23. Dezember 2016

STADTBEKANNT



Weitere Artikel

« Theatertipp: Die Stunde zwischen Frau und Gitarre