Heute in Wien: 14.11.17

Tagestipps 14 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Heute beschäftigen wir uns mit Politik, aber wenn es uns die zu viel wird dann gehen wir Wein trinken. Oder ins Wiener Kaffeehaus. Schönen Dienstag!

Gehma in die Kondi!

Das Café Z ist eine sympathische Neu-Auflage des traditionellen Wiener Kaffeehauses. Es gibt ein Wiener Frühstück, vegetarisches Mittagsmenü mit einem Fleischtag, Crêpes und vielerlei Mehlspeisen, die von jener Konditorei hergestellt werden, die hier einst selber ein Café betrieb. Sympathisch!

Café Z

Wo Meiselstraße 2, 1150 Wien

Wann 10:00 – 20:00 Uhr

Weinhighlight

Ein Abend mit Wein soweit das Auge reicht, Musik und ein bisschen Kulinarik. Alle Wein- und Wien-Affinen – versammelt euch!

Wine Affairs & TOP 100 (Thermenregion)

Wo Hilton am Stadtpark (Park Congress Saal), Am Stadtpark 1, 1030 Wien

Wann 17:00 – 22:00 Uhr

Wieviel 15,- Euro VVK / 20,- Euro AK & 10,- Euro Gläsereinsatz

Aktueller denn je!

Wisst ihr, wie hoch der Anteil an Burschenschaftern in der neuen Regierung ist? Erschreckend hoch! Die Hintergründe rund um Hofer, Strache und die Burschenschaften werden in Hans-Henning Scharsachs Buch erörtert und heute wird das Buch präsentiert. Spannend!

Stille Machtergreifung

Wo ÖGB Fachbuchhandlung, Rathausstraße 21, 1010 Wien

Wann 18:30 – 21:30

Wieviel freier Eintritt!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Adventgenüsse im Palais Hansen Kempinski