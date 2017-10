Heute in Wien: 14.10.17

Tagestipps 14 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Weil wir uns morgen möglicherweise über das Wahlergebnis ärgern müssen, gönnen wir uns heute noch einmal ein richtig schönes Programm!

Flohmarkt für vintage lovers

Die Überschrift sagt eigentlich schon alles. Mit dem Erlös werden caritative Projekte unterstützt.

Flohmarkt

Wo Pfarre Franz von Sales, Weinberggasse 37, 1190 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Cool am Ring

Das Burg.ring¹ ist für ein Ringlokal fast ein bisschen zu cool. Shabby-chique mit stylischen Lampen und jungem Publikum. Hier gibt es eigenen Kaffee aus Niederösterreich, Bio-Tee und jede Menge Kleinigkeiten. Auch die Mittagskarte birgt kulinarische Schmankerl. Zum Frühstück gibt es im Burg.ring¹ viele Ei-Gerichte, Bagels und Brote und was man sich eben gerne aussucht für die ersten Stunden des Tages.

Burg.ring¹

Wo Burgring 1, 1010 Wien

Wann 9:00 – 2:00 Uhr

Für den Frieden Tanzen

Am Maria-Theresien-Platz wird wieder für die Humanity geraved! Das heutige Motto: Wir dizzen die Wand der Schande vor dem Bundeskanzleramt! Denn der beste Schutz gegen Terror, Hass und Hetze ist ♥ ♥ ♥

Place for Peayce – Rave for Humanity

Wo Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien

Wann 14:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Virtual Party

Feiert nach eurem Besuch der Gamecity im VREI, dem ersten VR-Cafe Österreichs. Erlebt die besten VR-Brillen am Markt mit den angesagtesten VR-Games. Einige der Spiele sind auch als Multiplayer mit bis zu vier Spielern verfügbar. Falls euch hier heute zu viel los ist: Ein Besuch zahlt sich auch aus, wenn gerade nicht Party angesagt ist!

Game City: Official Afterparty im VREI

Wo VREI, Lindengasse 53, 1070 Wien

Wann 19:00 – 2:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei! (VR-Gaming kostenpflichtig)

