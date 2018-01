Heute in Wien: 14.1.18

Tagestipps 14 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Sonntagsshopping, Tanzstunden und ein unglaublich witziges Improtheater stehen uns heute bevor. Schönen Sonntag allerseits!

Shoppen am Sonntag

20 Aussteller mit Vintage und Second Hand Sachen, eine coole Location und natürlich Mädels zum Quatschen und Shoppen! Denn wer sagt schon, am Sonntag kann man nicht Shoppen gehen?!?

Mdlsflhmrkt

Wo CoSpace, Gumpendorfer Straße 65, 1060 Wien

Wann 13:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Tanzen lernen

Es ist, wie ihr vielleicht schon wisst gerade Ballsaison – das heißt es wäre an der Zeit auch die nötigen Schritte einzuleiten, um auf dem Parkett dann nicht blöd dazustehen. Zum Glück hat die Tanzschule Chris heute Tag der Offenen Tür – da können auch Unentschlossene ganz unverbindlich mal das Tanzen ausprobieren!

Tag der offenen Tür – Tanzschule Chris

Wo Tanzschule Chris, Wehlistraße 150, 1020 Wien

Wann 18:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Sportliches Improtheater

Sonntags heißt es im Theater an der Gumpendorfer Straße: „Sport vor Ort“. Und es ist das Witzigste was ein Sonntagabend hergeben kann, das versprechen wir euch! Es treten Impro-Schauspieler gegeneinander an und fabrizieren mithilfe des Publikums skurrile Szenen und witzige Sketches – das Publikum entscheidet sich für ein Gewinnerteam!

Sport vor Ort

Wo Theater an der Gumpendorfer Straße, Gumpendorfer Straße 67, 1060 Wien

Wann 19:00 Uhr

Wieviel 20,- Euro (Tickets)

