Heute in Wien: 13.9.17

Tagestipps für Wien

Die Mitte der Arbeitswoche beschert uns einen ausgesprochen abwechslungsreichen Tag. Mit dabei: Gemüse, Käsnöpfle, Trailrunning und ein Filmquiz.

Pop Up-Gemüse

Pop Up-Stores gibt es ja von allem Möglichem… Einen Gemüse-Pop Up habt ihr aber bestimmt noch nicht gesehen! Außer ihr wart bei der ersten Ausgabe von Légumes‘ Shop. Das Projekt spezialisiert sich auf grünes Blattgemüse, Baby-Wurzelgemüse und Microgreens. Alles pestizid-frei, (nicht zertifiziert) bio und regional!

PopUpGemüseStore

Wo WE BANDITS, Neubaugasse 36 (1. Stock), 1070 Wien

Wann 17:00 – 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Ganz Wien im Kasnöpfle-Fieber

Das ausgesprochen nett eingerichtete Ganz Wien lädt zum Vorarlberger Käsknöpfle-Essen ein! Dazu gibt es Blattsalat. Wir empfehlen euch außerdem die Spritzer mit selbstgemachten Sirups und den Prosecco vom Fass. Eine Portion ohne Getränke kostet 12,90 Euro. Platzreservierung wird wärmstens empfohlen!

Kasnöpflepartie #6

Wo Ganz Wien, Zollergasse 15, 1070 Wien

Wann 18:00 – 24:00 Uhr

Joggen für Naturburschen und -mädls

Trailrunning Vienna bietet einen gemeinsamen Lauf für Anfänger am Cobenzl/Kahlenberg an. Wobei sich „Anfänger“ nur auf Trailrun bezieht und nicht auf Laufen. Ihr solltet 11 Kilometer also ohne Probleme zurücklegen können um teilnehmen zu können. Details unter folgendem Link:

Anfänger Stirnlampen-Trailrun

Wo Parkplatz Am Cobenzl, 1190 Wien

Wann 19:10 – 21:10 Uhr

Wieviel Teilnahme frei!

Filmfreaks aufgepasst!

Wir haben heute schon wieder ein Pubquiz im Programm. Diesmal aber ein spezielles: Im dasBACH steigt ein Filmquiz! Von Cineastischen Klassikern, Blockbustern, Megaflops und Trash aller Art reicht die Bandbreite des Film-Fragenkatalogs. Teilnehmende Gruppen dürfen maximal aus sechs Personen bestehen.

Filmquiz

Wo DasBACH, Bachgasse 21, 1160 Wien

Wann 20:00 – 1:00 Uhr (Doors open: 19:00 Uhr)

Wieviel Teilnahme frei!

