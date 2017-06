Heute in Wien: 13.6.17

Tagestipps 13 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Das beste am Dienstag? Natürlich ein Dienstag in Wien! Wir starten mit einer interessanten Diskussion zum Frühstück, essen am Donaukanal, spazieren durch Mariahilf und tanzen im WUK bis wir nicht mehr können.

Frühstücken und Netzwerken

Im Habibi und Hawara gibt es heute nicht nur ein köstliches, orientalisches Frühstück, sondern Einblicke in das Thema Migration und Unternehmertum.

Migration und Unternehmertum – Diskussion & Networking-Frühstück

Wo Wipplingerstraße 29, 1010 Wien

Wann 9:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei! (Anmeldung erwünscht!)

Urlaub am Donaukanal

Das Mittagessen genießen wir heute mit Urlaubsgefühlen am Donaukanal. Bleibt nur noch die Frage, ob wir uns in Figars sommerlicher Außenstelle lieber einen Burger oder einen Avocadosalat mit Garnelen genehmigen.

Figar macht Urlaub

Wo Donaukanal (Obere Donaustraße 78), 1020 Wien

Wann 11:30 – 1:00 Uhr

Entlang des Regenbogens

Fußgängerbeauftragte Petra Jens und Angela Schwarz von der Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und transgender Lebensweisen erzählen auf einem Spaziergang über Wien als LGBTQ-Hauptstadt.

Geh-Café: Entlang des Regenbogens – bunte Wege durch Mariahilf!

Wo Linke Wienzeile 102, 1060 Wien

Wann 16:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Disco, Disco Partizani

Wenn Shantel und das Bucovina Club Orkestar erneut das Wiener WUK beehren, dann werden selbst überzeugte Tanzmuffel im Publikum mitschunkeln.

Shantel & Bucovina Club Orkestar

Wo Währinger Straße 59, 1090 Wien

Wann 20:00 Uhr

Wieviel 21,-

