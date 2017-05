Heute in Wien: 13.5.2017

13 Tagestipps (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Fast Halbzeit im Mai und langsam sprießen die tollen Frühlingsevents aus dem Boden: Ein Vormittag am Donaukanal, Flohmarkt am Nachmittag und ein Abend ganz im Zeichen von Eurovision.

Das Motto lautet „gut Frühstücken“

Samstag, Wochenende, Frühstück am Donaukanal! Was will man mehr? Außer vielleicht noch ein Stück „Schlachertorte“ oder einen köstliche Smoothie? Im Motto finden wir alles davon!

Motto am Fluss Café

Wo Franz Josefs Kai 2, 1010 Wien

Wann 8:00 – 00:00 Uhr

Dahintreiben auf dem Donaukanal

Auf die Paddles und los geht’s! Gleich zwei Touren gibt es heute (13:00 und 18:00 Uhr) von der Nussdorfer Schleuse zur Strandbar Hermann. Rahmenprogramm inklusive!

Stand Up Paddling Tour am Wiener Donaukanal

Wo Nussdorfer Schleuse, Donaukanal

Wann 10:00 – 20:00 Uhr

Wieviel 29,- Euro ( inkl. SUP Equipement)

Flohmarkt im Alten AKH

Stöbern, Spazieren, auf der Wiese jausnen, der Musik lauschen und den Frühling genießen. Der Flohmarkt der Fakultät für Musikwissenschaft lädt zu all dem ein.

Flohmarkt in HOF 9

Wo Spitalgasse 2-4, Hof 9, 1090 Wien

Wann 12:00 – 20:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Schikaneder, 12 Points!

Alle Jahre wieder versammeln sich leidenschaftliche und weniger leidenschaftliche Eurovision-Fans zum gemeinsamen Mitfiebern. Im Kollektiv und mit ein paar Drinks wird es noch gemütlicher!

ESC LIVE: Eurovision Song Contest Party

Wo Margaretenstraße 22-24, 1040 Wien

Wann 19:30 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Offen am Sonntag: Frühstück in Margareten